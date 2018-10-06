Митинг в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней пообещали не разгонять

Договоренность об этом, как сообщает «Интерфакс», была достигнута на встрече представителей власти, тейпов и ингушского духовенства.

Сила к митингующим применена не будет, а с понедельника акция будет даже легализована и получит одобрение властей – такое решение было озвучено по итогам встречи старейшин тейпов, силовиков, имамов и главного федерального инспектора по Ингушетии Рашида Ошнокова. Многие протестующие ночевали на площади, в своих машинах и даже под открытым небом. Акция, которая началась еще в четверг утром, не прекращается. Митингующие заявляют о нарушении прав ингушей и требуют провести референдум по вопросу об установлении административной границы с Чечней. После многотысячной пятничной молитвы в Магасе, когда вместе с протестующими молились и представители силовых ведомств, участники протеста объявили акцию бессрочной. Вслед за голосованием в Народном собрании, Юнус-Бек Евкуров заявил, что соглашение уже вступило в силу. После этого зазвучали требования об отставке главы республики. При этом депутаты из Ингушетии направили в прокуратуру и Следственный комитет заявление о фальсификации результатов голосования и настаивают на том, что большинство законодателей в собрании высказались против утверждения соглашения.

В конце сентября главы Чечни и Ингушетии подписали договор, по которому Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетия взамен – равную территорию на границе с Малгобекским районом.