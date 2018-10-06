Митинг в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней пообещали не разгонять
Договоренность об этом, как сообщает «Интерфакс», была достигнута на встрече представителей власти, тейпов и ингушского духовенства.
Сила к митингующим применена не будет, а с понедельника акция будет даже легализована и получит одобрение властей – такое решение было озвучено по итогам встречи старейшин тейпов, силовиков, имамов и главного федерального инспектора по Ингушетии Рашида Ошнокова. Многие протестующие ночевали на площади, в своих машинах и даже под открытым небом. Акция, которая началась еще в четверг утром, не прекращается. Митингующие заявляют о нарушении прав ингушей и требуют провести референдум по вопросу об установлении административной границы с Чечней. После многотысячной пятничной молитвы в Магасе, когда вместе с протестующими молились и представители силовых ведомств, участники протеста объявили акцию бессрочной. Вслед за голосованием в Народном собрании, Юнус-Бек Евкуров заявил, что соглашение уже вступило в силу. После этого зазвучали требования об отставке главы республики. При этом депутаты из Ингушетии направили в прокуратуру и Следственный комитет заявление о фальсификации результатов голосования и настаивают на том, что большинство законодателей в собрании высказались против утверждения соглашения.
В конце сентября главы Чечни и Ингушетии подписали договор, по которому Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетия взамен – равную территорию на границе с Малгобекским районом.
Комментарии7
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abu_vgrobu 06 октября 2018 | 17:13
К чему может привести заигрывания с лябь-ерастной сволотой, хорошо известны из всех трагических событии в истории России.
polikarpich 06 октября 2018 | 17:39
abu_vgrobu: Это ты ингушей поименовал "лябь-ерастной сволотой"?
lisaws 06 октября 2018 | 17:14
Маленький ингушский народ пошел против академика и хероя расеи дырки. Евкуров должен прилюдно обрезать свои "помпоны"
dominator13 06 октября 2018 | 17:15
Попробуй разгони!Жто вам не покорное блеющее стадо русских, ингуши в ответ на силу ответят удвоенной силой, потому и Путин и Золотов из ссат.Вот это и есть народ, а русские-население.
Стыдно быть русским?
oneoretwo 06 октября 2018 | 17:22
...пообещали не разгонять...
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...это, типо, "главенство права" по плешивому ?
sbk 06 октября 2018 | 17:33
Казаков с нагайками не ждать, значит?
polikarpich 06 октября 2018 | 17:37
sbk: Им там и засунут эти нагайки, куда полагается.