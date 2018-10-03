Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась в Испании в возрасте 85 лет
В последнее время она проходила лечение в одной из Клиник Барселоны.
Самая важная задача людей связана с добродетелью. Об этом сама Кабалье говорила в эфире «Эха Москвы».
Монтсеррат Кабалье прославилась благодаря виртуозному пению бельканто и исполнением многочисленных ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.
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