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16:31, 06 октября 2018

На Украине могут ввести уголовное наказание для граждан страны, которые тайно получили российское гражданство

Это заявил глава МИДа Павел Климкин. В эфире телеканала UА Харьков он сказал, что все случаи получения украинцами российских паспортов будут расследоваться спецслужбами. При этом Климкин назвал Россию страной-агрессором.

Комментарии

21

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unprejudiced 06 октября 2018 | 16:39

а если второе гражданство будет венгерским, польским. румынским?

novichok_ 06 октября 2018 | 16:41

unprejudiced: Можно только израильское. Оно есть поголовно у всей украинской верхушки...

kapitonovih_37 06 октября 2018 | 16:45

novichok_: и в скором времени на усраине яврейское гражданство станет основным...вальцман проведёт всеобщее обрезание, а каклостое быдло встанет в очередь к коновалу с ножичком...

raffal 06 октября 2018 | 17:03

unprejudiced: а если второе гражданство будет венгерским, польским. румынским?
_____________
Законодатель любой страны имеет право писать те Законы, которые считает необходимыми для их страны. А Румыния, Польша и Венгрия не ведут необъявленной (гибридной) войны против Украины. Кроме того, эти страны, как члены Евросоюза, регулярно продлевают санкции против России, страны-агрессора.

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benin_papa__ 06 октября 2018 | 17:06

unprejudiced:
Это не страшно. Проблема только со страдателями по УССР в составе СССР,
Венгры, поляки и румыны по советскому социалистическому стойлу не грезят.
Дурака валяете, товарищ.

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unprejudiced 06 октября 2018 | 17:37

benin_papa__: raffal: вот вроде маданутый кастрюлеголовый какол, а не знает что Закарпатье скоро скажет пока образованию 404 и войдет в состава Венгрии. Климкин кстати по этому поводу уже вопил но его послали туга ему убогому место. Львов уже по сути отдан Польше, так как скоро там все земли отойдут полякам пор законам о возвращении земель. Буковина соответственно скоро Румынии перейдет.

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antimalin 06 октября 2018 | 16:45

Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
Как известно, конфликт есть между Киевом, с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой стороны

raffal 06 октября 2018 | 16:55

antimalin: Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.
_________________
Россия является инициатором и провокатором этого конфликта. Спонсором сепаратистов и ключевым участником войны. Война только в части двух юго-восточных областей Украины, где прорвана государственная граница. А это акт агрессии.
И, цитирую Вас "как известно", вся текущая политика России против Украины (и не только) основана на тотальной лжи. А это катастрофа, прежде всего, для самой России.

abu_vgrobu 06 октября 2018 | 17:00

raffal:
— Моня, я за нашу Украину шо-то совсем не пойму. Мине все твердят, шо мы воюем с Россией!
— И шо?
— Таки на сегодняшний день результаты украино-российской войны — неутешительны. Потери Украины: 7 танков, 1 самоходная гаубица, 10 бронемашин, 1 вертолёт и 1 самолет. Сдалось в плен более 2 миллионов человек. И шо ты думаешь? Российская армия на войну таки до сих пор и не явилась!..

raffal 06 октября 2018 | 17:09

abu_vgrobu:
Байка несвежая, протухшая, вонючая. Это война! А Вы повторяете державную ложь. Российский политический истеблишмент избрехался до крайности, изваляв честь России в дерьме.
Россия эту войну уже проиграла. Очевидно, что Вы этого или не понимаете или понять не желаете. Но это именно так.
__________
Вопрос на засыпку: почему Россия категорически против размещения миротворцев ООН (только из нейтральных стран!) на линии прорванной государственной границы? Ответ очевиден. А Вам?

ura_123 06 октября 2018 | 17:34

abu_vgrobu: Ну почему же не явилась? Явилась в Одессу,в дом профсоюзов...Сержант Агеев..а сколько Сашек Житинёвых догнивает вокруг донецкого аэропорта который киборги в количестве приблизительно двух взводов держали больше года?
Кстати про сдавшихся в плен более двух миллионов,и таки где они,эти пленные?

drillerthriller 06 октября 2018 | 16:46

Тайно - это как?

chnch 06 октября 2018 | 16:59

drillerthriller: Это не уведомив власти. В России на этот случай есть статья УК РФ 330.2

jager 06 октября 2018 | 16:47

А я думаю, что надо заводить уголовные дела на украинцев не получивших нашего гражданства и судить их, как фашистких недобитков. А получившие могут отделаться в легкую, 15 лет лагерей.

raffal 06 октября 2018 | 17:00

jager:
Стало быть, украинцы не имеющие российских паспортов - фашисты априори?
Да, прав был американец Хью Лонг, когда произнёс пророческое: "Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Ошибочно это приписывают сэру Уинстону Черчиллю.
Фашиста увидите в зеркало. Если пристально приглядитесь. И благодаря вашей шобле паспорт гражданина России превратился в один из самых неуважаемых.
Вы (мн.число) - настоящие враги России.

jager 06 октября 2018 | 17:10

raffal:
=Да бомжей и не жалко =
А кто же они? Верные Путинцы штолле?

raffal 06 октября 2018 | 17:15

jager:
В этой Вашей реплике вся Ваша суть. Насквозь гнилая.
Вы - враг России! Мелкий, ничтожный, но враг.
Как это, популярное у быдла словечко...русофоб; ) Вся власть в России русофобская. Русофобы и вся шобла, поющая им осанну. И Вы - русофоб. Сделали из России пугало огородной и в зобу дыханье спёрло.
А я русофобов не люблю.

skull____ 06 октября 2018 | 16:55

А как же Крым, шумеры? Вы считаете его своим вроде как, а там у всех российский паспорт.

abu_vgrobu 06 октября 2018 | 16:58

Всё украинское общество построено на ненависти. А чего вы еще ждали от фашистского государства.

ura_123 06 октября 2018 | 16:59

abu_vgrobu: Чья бы корова мычала(с)

raffal 06 октября 2018 | 17:21

abu_vgrobu: Всё украинское общество построено на ненависти. А чего вы еще ждали от фашистского государства.
______________
Щенок, а на чём основано расейское общество? На любви? Россия ещё не фашистское государство, но отдельные особи, типа Вас, уже фашисты
Вы лузер. Глупый, ничтожный и очень лживый.
А ещё, Вы - враг России.
Вся "вина" Украины, что там люди не захотели быть больше холопами и не хотели, чтобы их страна катилась в пропасть в обнимку с Россией. Зело обозлилась расейская мафия. Потому, как грёзы о реанимации всем осто3,14здевшего совка, без Украины, так и останутся пустыми фантазиями.

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