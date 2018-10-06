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16:30, 06 октября 2018

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что в будущем Россия уйдет с мирового рынка нефти

Мухаммед Аль Сауд сказал в интервью агентству Bloomberg, что через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем. Он отметил, что при таких прогнозах Саудовская Аравия должна в будущем продавать больше нефти, чем сейчас. Ряд экспертов, опрошенных РБК, отметили, что слова принца не основываются на фактических данных.

Комментарии

28

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mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 16:36


Весёлые времена ждут нашу страну и народ - лес вырубят, нефти не будет, денег тоже.

seryj_wolk 06 октября 2018 | 16:38

mikhail_spb_: Останутся одни свалки и болота, а на них будут жить священноватные герои.

polikarpich 06 октября 2018 | 16:41

seryj_wolk: Это уже что-то из мира фэнтези, похоже.

danko1 06 октября 2018 | 16:47

polikarpich: Как говорил Войнович, что многое из того ужаса, что происходит сейчас, никакой фантаст бы не предвидел.
Он вообще писал всё в качестве предупреждения.

echo_shar 06 октября 2018 | 17:17

seryj_wolk: mikhail_spb_:
Принц очень хочет, чтобы Россия демократизировала Сауд. Аравию.
Молодец! Демократ! )

zztop1960 06 октября 2018 | 17:21

seryj_wolk: Останутся одни свалки и болота, а на них будут жить священноватные герои. ???? Двухметровые русичи -блондины из Гипербореи , как любят русские фейк - историки и бабы с румянами , натёртыми свеклой

merelymy 06 октября 2018 | 16:39

Есть же принцы и нищие в аравийских селениях.

stopkran1969 06 октября 2018 | 17:05

mikhail_spb_: валежник - вот что спасёт народ. Мудрый вошдь и учитель все предвидел

eduard53 06 октября 2018 | 17:15

Шутки шутками, но ведь и валежник не вечен. Надысь в новостях признали, что наши "левые" лесорубы (в большинстве - с азиатским обличьем) рубят и вывозят (видимо, не без помощи продажных чиновников-лесников-таможенников-погранцов) в Китай деловой древесины больше, чем официально производят все российские гослеспромхозы ... И показали космические снимки стремительно убывающих сибирских лесов ...

zztop1960 06 октября 2018 | 17:15

mikhail_spb_: Россиянам не привыкать получать мыло , сигареты, водку, сахар и т.д. по карточкам , пить денатурат , одеколон , пить кофию из обжаренных желудей и ячменя. Детям чиновников ходить в одежде европейских бомжей , а простому народу вообще Бог знает в чём.К истокам , россияне , к истокам !

tag188 06 октября 2018 | 16:44

Кстати, это вполне вероятно. Венесуала уже может похвастаться этим "достижением". Россия уверенно идет по следам Венесуэлы.

sam2018 06 октября 2018 | 16:44

Такая ситуация через 150-200 лет вполне возможна, но в это время на земле исчезнут люди и останутся только роботы.

severnaj 06 октября 2018 | 17:13

sam2018: Он сказал через 19 лет, внимательнее читайте. Я думаю,Путин будет еще жив.

m_anuchin 06 октября 2018 | 16:49

Уйдет эта халява... И россияне будут думать сколько и зачем нужно чиновников, причем без вождя, а с реальной разделенной властью...

zibex 06 октября 2018 | 16:50

Главный вопрос - будет ли через 19 лет Россия существовать вообще? Скорее всего добычу нефти будет осуществлять Сибирская Народная Республика.

gus13 06 октября 2018 | 16:55

zibex: Давно пора. Вон ЛНР и ДНР не захотели Киев кормить. Так и Сибирь должна поступить.

beregov_net 06 октября 2018 | 16:56

zibex: 西伯利亚共和国

sergey187 06 октября 2018 | 17:07

zibex: Да хоть бы ни Китайская народная республика

fedor57 06 октября 2018 | 16:56

Никуда нефть в России не денется, запасов хватит минимум лет на 30-50, да и в будущем она может не понадобится т.к. спрос на углеводороды снижается.

askol2016 06 октября 2018 | 17:01

Когда нефть закончится, Путин и вся его воровская камарилья станут навсегда!

polikarpich 06 октября 2018 | 17:04

askol2016: Когда нефть закончится, всё "вяличие" рассеется, как дым.

askol2016 06 октября 2018 | 17:17

askol2016: вместо станут читай сгинут

eduard53 06 октября 2018 | 17:07

* * *
Не пророчествуй попусту, тёзка Пророка:
Не халявой Всевышнего меряться надо,
А уменьем на деньги от нефтепотока
Экономике всей обеспечить порядок.

clandestino 06 октября 2018 | 17:25

Логично. Халявы вечной не бывает. Сколько верёвочке не виться... Но кому-то по-барабану. Соловьём в эти жуткие времена встретит счастливую старость в домике на берегу озера Камо в солнечной Италии.

ft18 06 октября 2018 | 17:27

Ну всё, пусть теперь ждет "гостей" с "новичком": на сакральное, супостат, посягнул!

perectukin 06 октября 2018 | 17:29

Тогда и Кремль вместе с Путиным переедет в Саудовскую Аравию ....
Кроме как воровать нефть они ничего не умеют.

needroid 06 октября 2018 | 17:31

Погадал на верблюжьем помёте

komkon2 06 октября 2018 | 17:32

В очередь становитесь, предсказатели. Вслед за черчиллями, гитлерами, батыями и прочими наполеончиками, предсказывавшими очередную гибель России.
Трупы кое-кого из них, кстати, сожгли в воронке от русского снаряда.

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