Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что в будущем Россия уйдет с мирового рынка нефти

Мухаммед Аль Сауд сказал в интервью агентству Bloomberg, что через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем. Он отметил, что при таких прогнозах Саудовская Аравия должна в будущем продавать больше нефти, чем сейчас. Ряд экспертов, опрошенных РБК, отметили, что слова принца не основываются на фактических данных.