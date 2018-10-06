Власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг против соглашения о границе с Чечней
Это сообщил представитель духовенства Ахмед Барахоев по итогам переговоров представителей властей, религиозных и общественных деятелей, передает Интерфакс. По его словам, с понедельника акция получит одобрение властей и будет санкционирована. Митинг начался в Магасе в четверг и продолжается до сих пор. Во время акции 4 октября силовики открыли огонь в воздух.
Комментарии2
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stalinator 06 октября 2018 | 16:53
Власти Ингушетии пообещали не разгонять митинг
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Что творится когда власть знает, что почти у каждого гражданина республики есть на руках огнестрельное оружие.
lisaws 06 октября 2018 | 16:55
Ну, просто какой-то "разгул демократии"!
Можно "открыто говорить ФУ"!
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