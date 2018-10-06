Российская фигуристка Алина Загитова на соревнованиях в Японии превзошла мировой рекорд в произвольной программе
В августе Международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды в фигурном катании из-за новой шкалы оценки уровня исполнения, которую ранее утвердил конгресс организации.
В конце сентября на соревнованиях в немецком Оберстдорфе Загитова получила за произвольный прокат 158, 5 баллов. Что стало лучшим результатом в мире. И вот сегодня в японской Сайтаме Алина перекрыла свой же рекорд еще почти на 7 десятых балла.
Отмечу, что результаты 16-летней россиянки помогли сборной Европы, в составе которой она выступала, занять второе место в соревнованиях. Победу одержала хозяева льда фигуристы Японии. Команда Северной Америки стала третьей.
Стоит отметить, что Международный союз конькобежцев не фиксирует личные достижения на данном турнире. Таким образом, лучшим результатом Загитовой остаются баллы, заработанные ею в Оберстдорфе.
Комментарии2
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neon001 06 октября 2018 | 16:19
нужно это соединить с балетом и космосом и вновь победить мировой капитал.
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 16:22
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