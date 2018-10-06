Роскомнадзор заблокировал «зеркало» сайта «МБХ медиа»
Об этом «Эху Москвы» рассказала главный редактор интернет-издания Вероника Куцылло. Провайдеры исполняют требования Роскомнадзора в течение нескольких дней, так что пока еще «МБХ медиа» можно открыть с некоторых устройств, но скоро доступ будет закрыт, — добавила Вероника Куцылло.
Комментарии7
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morshoff 06 октября 2018 | 16:13
Надеюсь , Роскомнадзор сделал выводы из ситуации с телегой . И блокировка будет надёжной . В условиях информационной войны , которую ведёт гейропа и её хозяева пиндосы с встающей с колен под неизменно мудрым руководством дорогого Путина Россией , с врагами Родины и народа только так и нужно поступать .
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 16:15
morshoff: ла не стоит блокировать говновости от бмх...всё равно в этом говне копошатся лишь каклы и явреи...
kukrynx 06 октября 2018 | 16:22
kapitonovih_37: Откуда дровишки?
Ты сегодня у нас какол или еврей?
mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 16:19
Очевидно, что на сайте публиковалась нежелательная информация, показывающая преступную сущность властных жуликов, воров и бандитов.
Вот они и попытались заткнуть источник правды о себе.
А народонаселению приказали смотреть быдлоящик, прославляющие их "достижения".
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 16:22
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valtameri 06 октября 2018 | 16:35
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива."
Внесудебный Мордорнадзор лишний раз доказывает.
unprejudiced 06 октября 2018 | 16:36
Только полные идиоты заходят на сайт распространителей фейков - МБХ. Название само о себе говорит что там одни антироссийские фейки