Житель Нижнего Тагила обвинил полицейских в избиении

Следственный комитет начал проверку.

Синяки и ссадины на голове и руках. По словам Максима Червоткина его избили в полиции, куда на днях вызвали из-за неоплаченных штрафов. Когда мужчина пришёл ему надели на голову пакет и стали наносить удары. Жене Червоткина позже сказали, что супруга подозревают в краже золотых украшений из квартиры её бывшего знакомого. Якобы у неё остались ключи, она отдала их мужу, а он похитил драгоценности. Женщину заставили дать показания на полиграфе. Выяснилось: она к краже не причастна. Червоткина пройти проверку на детекторе лжи не просили. Он с женой написал жалобу об избиении в Следственный комитет и Общественную наблюдательную комиссию Свердловской области. О случившемся в фейсбуке рассказала местная правозащитница Ольга Вековшинина. Проверка по жалобе жителя Нижнего Тагила началась. Если его слова окажутся правдой полицейских, причастных к избиению, уволят из органов и возбудят уголовное дело, сказали агентству ура.ру в региональном управлении МВД. Скоро в городе начнут судить трёх в прошлом полицейских. Их обвиняют в убийстве местного жителя Станислава Головко, напоминает Новая газета.

В другом городе Свердловской области Каменск-Уральском на избиения в полиции недавно пожаловались двое подростков. Они сообщили, что над ними издевались 4 дня. Следственный комитет также проводит проверку.