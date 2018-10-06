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16:02, 06 октября 2018

Житель Нижнего Тагила обвинил полицейских в избиении

Следственный комитет начал проверку.

Синяки и ссадины на голове и руках. По словам Максима Червоткина его избили в полиции, куда на днях вызвали из-за неоплаченных штрафов. Когда мужчина пришёл ему надели на голову пакет и стали наносить удары. Жене Червоткина позже сказали, что супруга подозревают в краже золотых украшений из квартиры её бывшего знакомого. Якобы у неё остались ключи, она отдала их мужу, а он похитил драгоценности. Женщину заставили дать показания на полиграфе. Выяснилось: она к краже не причастна. Червоткина пройти проверку на детекторе лжи не просили. Он с женой написал жалобу об избиении в Следственный комитет и Общественную наблюдательную комиссию Свердловской области. О случившемся в фейсбуке рассказала местная правозащитница Ольга Вековшинина. Проверка по жалобе жителя Нижнего Тагила началась. Если его слова окажутся правдой полицейских, причастных к избиению, уволят из органов и возбудят уголовное дело, сказали агентству ура.ру в региональном управлении МВД. Скоро в городе начнут судить трёх в прошлом полицейских. Их обвиняют в убийстве местного жителя Станислава Головко, напоминает Новая газета.

В другом городе Свердловской области Каменск-Уральском на избиения в полиции недавно пожаловались двое подростков. Они сообщили, что над ними издевались 4 дня. Следственный комитет также проводит проверку.

Комментарии

11

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mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 16:16


Видимо, мильтоны посчитали вину мужика установленной и решили подвергнуть его телесным наказаниям за кражу?

Что ни день, то целый букет преступлений мильтонов против граждан.
И это только то, что становится известным.

yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 16:22

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nns33 06 октября 2018 | 16:16

Что же это такое происходит ? Избивают людей в полиции постоянно. Где набирают таких бандитов в органы? И это вместо того,чтобы защищать людей ? Перед тем ,как принять в органы,надо на полиграфе проверять и у психиатра. Не может адекватный человек такое себе позволить.

ed10075 06 октября 2018 | 16:17

Результат расследования заранее предопределён.
Избиенного обвинят в неповиновении представителям власти, предъявят сколотую эмаль от зуба полицая, и осудят заявителя на "двушечку".

yralez 06 октября 2018 | 16:25

А что, так еще можно......жаловаться ?

alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 16:28

Лихие путинские годы ...

korikov 06 октября 2018 | 16:32

Вот я читаю эти новости: следствие проводит проверку в отношении сотрудников полиции по факту избиения в одном случае, так же проводит проверку в другом случае, в третьем случае уже заведено уголовное дело на полицейских совершивших убийство и так далее. И вот что получается - полицейские совершают преступления и их за эти деяния привлекают к ответственности. То есть в России полицейский совершивший преступление ни чем не отличается от гражданского, который совершил преступление.
И тут вспоминается ситуации в США, когда целая группа полицейских расстреляла инвалида-колясочника и только один из них был уволен, но не был осуждён по уголовным статьям, полицейский, который расстрелял двенадцатилетнего мальчика с игрушечным пистолетом даже не был уволен, позже он уволился сам, но ответственность за убийство так и не понёс. В полиции штата тогда заявили, что защитники порядка действовали в соответствии с законом (расстреляли ребёнка). За убийство безоружного чернокожего подростка так же никто не ответил, а протесты, которые начались после очередного убийства полицейскими, разгонялись с особой жестокостью. Дошло до того, что по улицам Фергюсона ездили патрули с крупнокалиберными пуюмётами.

sadda 06 октября 2018 | 17:01

korikov: А что толку что у нас возбуждают уголовные дела против полицейских? Большинство этих дел или прекращаются, или виновные получают условно. А те кого все же посадили быстренько выходят по УДО.

polikarpich 06 октября 2018 | 17:19

korikov: То есть, разницы между этими случаями в США и нашими делами скорбными вы не видите вообще?
В Штатах это чисто рабочие моменты, при исполнении. Насколько там правильно или неправильно действовали копы - это совсем другое дело.
А вот у нас как раз таких случаев практически не бывает. Зато полным-полно случаев избиений, пыток, издевательств... Вот взять хотя бы недавний случай с двумя "ковбоями" и травматом.
Что, никакой разницы не просматривается?

trans 06 октября 2018 | 16:49

- Алло, это адвокатская контора? Здравствуйте! Вчера меня избили сотрудники полиции. Могу ли я избежать наказания?

jager 06 октября 2018 | 16:54

Слава Богу, что мы не при жыдоельцыне живем, тогда бандиты могли избить прямо на улице, а сейчас порядок.

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