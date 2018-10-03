Скончалась всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье

Она умерла в Барселоне в возрасте 85-ти лет. В сентябре испанская пресса писала, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По данным газеты Паис, похороны певицы пройдут в понедельник.

Достижения певицы поистине велики, среди современников ей не было равных. Об этом «Эху Москвы» сказал театровед и музыкальный критик Алексей Парин.

Председатель правительства Испании Педро Санчес уже выразил соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье.