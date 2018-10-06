Врио губернатора Приморского края предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона, это будет нормальное, справедливое и правильное решение. Он напомнил, что здесь проходят форумы – например, Восточный экономический форум, приезжают главы государств. «Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Во-первых, для нас это статус, это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — заявил Кожемяко.