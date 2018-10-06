Врио губернатора Приморского края предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона, это будет нормальное, справедливое и правильное решение. Он напомнил, что здесь проходят форумы – например, Восточный экономический форум, приезжают главы государств. «Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Во-первых, для нас это статус, это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — заявил Кожемяко.
Комментарии7
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tv_victim 06 октября 2018 | 15:44
Ну вот! Теперь можно весь срок ничем не заниматься, кроме как переливанием из пустого в порожнее! Конгениально! Думаю, во всех регионах надо такую же мульку запустить, чтобы отвлечь народ от реальных проблем....
pmasel 06 октября 2018 | 15:52
"- Вы стоите на самой низшей ступени развития! - перекричал Филипп Филиппович, - вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой, подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!.. "
lion64__5 06 октября 2018 | 15:44
Лучше бы его, едроса болезного, отправить пешком в порт Ванино, а оттуда пароходом до Магадага, столицы Колымского края.
krypton84 06 октября 2018 | 15:44
Это не тот балбес, которого недавно Путин назначил? Совсем нет способов увеличить рейтинг?
sasass 06 октября 2018 | 15:46
Народу приморья решили "столичную " кость бросить - может утихомириться ....
ura_123 06 октября 2018 | 16:01
Значит для Владика статус,а Хабаровск ” пусть идёт в жопу”(с) ?
Типа как врио-реформатор))))
profi1962 06 октября 2018 | 16:05
Заигрывает. Позорник.