Следователи задержали директора транспортного мероприятия после ДТП в Тверской области, которое произошло 5 октября
В аварии погибли 13 человек – пассажиры и водитель микроавтобуса Форд Транзит, принадлежавшего компании «Трансавто». Директор отвечал за безопасность пассажирских перевозок, сообщается на сайте СК. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц».
По предварительным данным, не было никаких помех, которые бы заставили водителя микроавтобуса выехать на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ЛиАЗ. По одной из версий, водитель микроавтобуса заснул за рулем.
Комментарии3
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sasass 06 октября 2018 | 15:52
Понаехавшие всегда оправдываются спаньем ...
ext_lev_ev 06 октября 2018 | 15:55
///Следователи задержали директора транспортного мероприятия///
Звучит круто. Прям, вослед за Тверским губером с его "мероприятие, к несчастью, состоялось"..
Вот и думаю - это ляп или злая ирония ЭХА?
sbk 06 октября 2018 | 15:52
А жену директора? А родителей? Почему не задержали?
Какой закон он нарушил? Все выстроено согласно "дыркам" в законодательстве.
А наличие "дырок" - разве его вина?