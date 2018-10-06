Следователи задержали директора транспортного мероприятия после ДТП в Тверской области, которое произошло 5 октября

В аварии погибли 13 человек – пассажиры и водитель микроавтобуса Форд Транзит, принадлежавшего компании «Трансавто». Директор отвечал за безопасность пассажирских перевозок, сообщается на сайте СК. Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшее смерть двух и более лиц».

По предварительным данным, не было никаких помех, которые бы заставили водителя микроавтобуса выехать на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом ЛиАЗ. По одной из версий, водитель микроавтобуса заснул за рулем.