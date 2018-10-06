Власти Ингушетии пообещали не применять силу к участникам митинга в Магасе
Третий день жители республики протестуют против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Как заявил представитель местного духовенства Ахмед Барахоев, с понедельника акция получит легитимный характер и одобрение властей. Такое решение было принято после переговоров между местными властями, религиозными и общественными деятелями республики, сообщает «Интерфакс».
Акция в Магасе сейчас продолжается. Многие ее участники ночевали на центральной площади. Сейчас все спокойной, общественный порядок не нарушается.
Комментарии2
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sasass 06 октября 2018 | 15:58
Почему , интересно " золотогвардейцы не бьют народ - возможно их избил Ингушский ОМОН и поэтому в тряпочку молчат....
polikarpich 06 октября 2018 | 16:03
sasass: А они просчитывают последствия. Тогда здесь станет всё крайне серьёзно и горячо.
Они сейчас действуют именно так, как они и должны действовать по сути, на всех митингах и протестах. Не кидаясь на всех беспричинно, не избивая и не волоча в автозаки. Чисто охрана порядка.