В Латвии сегодня проходят выборы в республиканский парламент

По закону в Сейм 13-го созыва попадут партии, которые получат более 5% голосов.

По данным латвийского ЦИК, к полудню субботы проголосовало около четверти списочного состава избирателей. Явка высокая — днем в Риге на многих участках даже возникли очереди. При этом на участке Рижском Университете они были такими длинными, что желающие даже уходили голосовать на другие. В отличие от выборов самоуправлений и Европарламента, голосовать можно на любом избирательном участке, просто предъявив ID. Посольство Латвии в России в Twitter сообщает, что к 12 часам открытый в Москве на улице Чаплыгина избирательный участок посетили 77 человек. Всего на попадание в Сейм могут рассчитывать семь партий, а это значит, что предстоят сложные и длительные переговоры о создании нового правительства.

В лидерах предвыборных опросов – две партии: «Согласие» и «Союз «зеленых» и крестьян», они могут рассчитывать на 10-15% голосов каждая. Во главе партии «Согласие» стоит мэр Риги Нил Ушаков. Он уже проголосовал вместе с семьей и в комментарии журналистам пообещал, что нынешние выборы приведут к значительному обновлению состава парламента.

Избирательные участки в Латвии будут открыты до 20 часов вечера, а предварительные итоги выборов в парламент страны огласят ближе к утру воскресенья.