Главу спецотряда Росгвардии обвинили в получении взяток за охрану одного из основателей М-Видео
Главу спецотряда Росгвардии обвинили в получении взяток за охрану одного из основателей М-Видео. Силовик арестован, его ждёт суд. Вину он не признаёт.
По версии следствия Роман Егоров, командир спецотряда госпредприятия «Охрана», он подчиняется Росгвардии, незаконно получил от Павла Бреева 2 с половиной миллиона рублей. За то, что обеспечивал безопасность одного из основателей и членов совета директоров М-видео. Егоров по условиям договора должен был охранять только перевозимое имущество бизнесмена. Но выделял бойцов на защиту самого предпринимателя, а также его жены и детей в элитном посёлке в Красногорском районе Подмосковья, пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на материалы дела. Из них следует, что росгвардейцы сменяя друг друга в том числе сопровождали Бреева на встречи с деловыми партнёрами в Московском регионе. А он помимо платы обеспечил силовиков жильём и питанием в своём доме.
Коррупционную схему оперативники обнаружили после конфликта с участием сотрудников Росгвардии на территории бизнес-центра Москва-сити в ноябре прошлого года. Тогда один человек был убит, пятеро ранены. Егорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и арестовали. Он вину не признаёт, его адвокаты называют уголовное преследование незаконным.
Расследование уголовного дела по данным источников Коммерсанта почти завершено. Офицеру скоро предъявят обвинение в окончательной редакции. Представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин сообщил газете, что Егоров был уволен, а отряд которым он руководил, расформирован. Бизнесмен Бреев комментировать ситуацию не стал.
Комментарии11
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sensei54 06 октября 2018 | 15:08
Как тараканы со стола – врассыпную.
Ну дык! Гвардия же!
tv_victim 06 октября 2018 | 15:10
Ахвицер, фигли... Честь, мля, дуэль....
cite 06 октября 2018 | 15:11
Когда же расформируют целиком это воровато-милитаристское недоразумение под названием росгвардия?
zloy_sok 06 октября 2018 | 15:14
Пистолет на самоокупаемости...
mag_1 06 октября 2018 | 15:15
это надо ж так опозорить слово « Гвардия»!!!!!!!!!!
sab171 06 октября 2018 | 15:33
mag_1: если посмотреть на мундир вакутагина то святого уже ничего не осталось а если Петров на самом деле хирой Чапыга то печально за настоящих Героев России, люди жертвовали собой, что-то совершали а их поступки приравнивают к секретной швали на секретных солцберецких и донбасских полях сражений. срам.
yralez 06 октября 2018 | 15:22
Золотарям разрешено охранять одного путина.
За это их кормят по повышенным ценам, а командир имеет миллиарды.
sbk 06 октября 2018 | 15:24
Опять честного офицеришку обидели!
То Золотов, теперь - Егоров. Уберите грязные руки и не касайтесь людей с горячим сердцем и холодной головой!
bekipp 06 октября 2018 | 15:31
Ну где то надо на картошку и капусту зарабатывать.
rikkki 06 октября 2018 | 15:40
"Что ( кого) охраняем, то ( того ) и имеем!")))
clandestino 06 октября 2018 | 15:43
Как странно у нас всё устроено. Человек сделал доброе, в общем-то, дело - обеспечил охрану коммерсу и его семье, дал подработать своим подчинённым. И будет за это наказан. Хотя пострадавшей стороны в этом деле нет, даже если формально что-то и нарушено. Зато щедро награждают за выкручивание рук на митингах и закрывают глаза на издевательства в околотках. Где пострадавшие, как раз, есть.