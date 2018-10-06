Главу спецотряда Росгвардии обвинили в получении взяток за охрану одного из основателей М-Видео. Силовик арестован, его ждёт суд. Вину он не признаёт.

По версии следствия Роман Егоров, командир спецотряда госпредприятия «Охрана», он подчиняется Росгвардии, незаконно получил от Павла Бреева 2 с половиной миллиона рублей. За то, что обеспечивал безопасность одного из основателей и членов совета директоров М-видео. Егоров по условиям договора должен был охранять только перевозимое имущество бизнесмена. Но выделял бойцов на защиту самого предпринимателя, а также его жены и детей в элитном посёлке в Красногорском районе Подмосковья, пишет «Коммерсантъ». Газета ссылается на материалы дела. Из них следует, что росгвардейцы сменяя друг друга в том числе сопровождали Бреева на встречи с деловыми партнёрами в Московском регионе. А он помимо платы обеспечил силовиков жильём и питанием в своём доме.

Коррупционную схему оперативники обнаружили после конфликта с участием сотрудников Росгвардии на территории бизнес-центра Москва-сити в ноябре прошлого года. Тогда один человек был убит, пятеро ранены. Егорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и арестовали. Он вину не признаёт, его адвокаты называют уголовное преследование незаконным.

Расследование уголовного дела по данным источников Коммерсанта почти завершено. Офицеру скоро предъявят обвинение в окончательной редакции. Представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин сообщил газете, что Егоров был уволен, а отряд которым он руководил, расформирован. Бизнесмен Бреев комментировать ситуацию не стал.