Роскомнадзор, по решению Генпрокуратуры, заблокировал «зеркало» сайта «МБХ Медиа»...

Об этом свидетельствуют данные реестра ведомства. Ранее был ограничен доступ к самому сайту МБХ Медиа на территории России – так же, по решению Генпрокуратуры. В конце декабря прошлого года аналогичным образом было заблокировано издание «Открытая Россия». В Роскомнадзоре это решение обосновали тем, что на сайте «распространялись информационные материалы нежелательных организаций».

Публикации «МБХ Медиа» доступны в соцсетях. Об этом «МБХ Медиа» сообщил в своем Телеграм-канале.