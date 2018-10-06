Роскомнадзор, по решению Генпрокуратуры, заблокировал «зеркало» сайта «МБХ Медиа»
Об этом свидетельствуют данные реестра ведомства. Ранее был ограничен доступ к самому сайту МБХ Медиа на территории России – так же, по решению Генпрокуратуры. В конце декабря прошлого года аналогичным образом было заблокировано издание «Открытая Россия». В Роскомнадзоре это решение обосновали тем, что на сайте «распространялись информационные материалы нежелательных организаций».
Публикации «МБХ Медиа» доступны в соцсетях. Об этом «МБХ Медиа» сообщил в своем Телеграм-канале.
Комментарии12
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sandro_007 06 октября 2018 | 15:09
Не связывайтесь с ходорковскими. Доживите свой век с чистыми руками.
book_publisher 06 октября 2018 | 15:12
Давно пора. Следующие в очереди - помойки: СерпомПо, Current Time, Insider, Bellingcat и т.п.
pattrick 06 октября 2018 | 15:15
Роскомнадзор, по решению Генпрокуратуры, заблокировал «зеркало» сайта «МБХ Медиа»...
Зачем? Чем больше в стране таких ресурсов как "МБХ Медиа", "Эхо Москвы", "Новая газета", тем лучше для патриотического воспитания в России.
gordy 06 октября 2018 | 15:25
У режима дрожат колени?
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 15:39
вообще конечно говноновости от бмх можно и блокировать...так как в этом говне копошатся в основном каклы и явреи...
polikarpich 06 октября 2018 | 15:28
book_publisher: А ты их зачем читаешь, лицемер эдакий? Не читай - и для тебя они просто перестанут существовать.
tvitov66 06 октября 2018 | 16:05
polikarpich: был один туповатый персонаж у Сервантеса, что с ветряными мельницами сражался
region62 06 октября 2018 | 15:14
заказчик убийства должен сидеть.точка.
sim 06 октября 2018 | 15:31
region62: Там полкремля по такой логике надо пересажать. Точка, да?
ft18 06 октября 2018 | 15:40
Что на зеркало пенять, коли рожа крива?
spbdweller 06 октября 2018 | 15:53
Пригожинских выгнали на внеочередной, экстренный высер?
venezianez49 06 октября 2018 | 16:03
А почему до сих пор висит ужасающая вонь от МБХ на "Эхе Москвы" ??