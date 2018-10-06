В Барселоне на 86 году жизни умерла оперная певица Монтсеррат Кабалье

Со своим талантом и своими данными она была способна на любое достижение в вокальном творчестве, и она стала величайшей певицей. Об этом в эфире «Радио Каталонии» сказал испанский оперный тенор Хосе Каррерас.

-Среди всех сопрано, которых я слышал в театре, я никогда не встречал кого-то, кто пел так, как Кабалье. Отличительная особенность необыкновенной певицы заключалась в ее замечательной вокальной технике и в качестве ее голоса. Она могла лучше всех спеть абсолютно всё: от чистейшего бельканто вплоть до партий из «Тристана и Изольды» Вагнера. Она была уникальным артистом.

Хосе Каррерас Каррерас был одним из любимых сценических партнеров Монтсеррат Кабалье, они вместе пели более чем в 15 операх.