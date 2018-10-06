Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из университета
Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из американского университета, где она училась. Адвокатов интересовала информация о студентах, которые выражали обеспокоенность возможной связью Бутиной с российскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС, запрос аннулирован из-за несоблюдения процедурных требований. Адвокаты могут снова подать ходатайство. Они должны предоставить обоснования для своей просьбы.
Ранее судья Таня Чаткан отмечала, что получила множество заявлений от студентов университета с просьбой отменить запрос адвокатов, так как он нарушает их право на неприкосновенность частной жизни.
Комментарии5
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detul 06 октября 2018 | 14:41
Таня Чаткан подтвердила что Иосиф Виссарионович Сталин был настоящим демократом. !!! Частную жизнь своих доносчиков и стукачей не раскрывал никому !!!
tvitov66 06 октября 2018 | 14:51
detul: "Шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире"(с) так что топить за Бутину обязана каждая портянка!
seryj_wolk 06 октября 2018 | 15:02
Правидьно послали, поскольку это требование адвокатов не соответствует рассматриваемому следствием вопросу о нарушении Бутиной законов США.
vezdehod 06 октября 2018 | 15:07
Следы вздумали заметать, но видимо, поздновато.
balya 06 октября 2018 | 15:05
Власти России заинтересованы в судьбе Бутиной, уже одно это говорит о том, что их разведчица спалилась, как в своё время героиня России Анна Чапман.