Объявлены гонорары бойцов Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за завтрашний бой на турнире в Лас-Вегасе

Макгрегор получит три миллиона долларов. Это рекордная цифра для Абсолютного бойцовского чемпионата. Нурмагамедов заработает на один миллион меньше. Об этом со ссылкой на атлетическую комиссию штата Невада написал в своем Твиттере журналист ММА Файтинг Шахим аль-Шатти. Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, которые с каждом бойцов обговаривают индивидуально.

Между тем, ранее агент российского бойца заявлял, что Нурмагамедов получит за титульный бой против Макгрегора больше десяти миллионов долларов.