Объявлены гонорары бойцов Коннора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова за завтрашний бой на турнире в Лас-Вегасе
Макгрегор получит три миллиона долларов. Это рекордная цифра для Абсолютного бойцовского чемпионата. Нурмагамедов заработает на один миллион меньше. Об этом со ссылкой на атлетическую комиссию штата Невада написал в своем Твиттере журналист ММА Файтинг Шахим аль-Шатти. Гонорары не учитывают процент продаж платных трансляций, которые с каждом бойцов обговаривают индивидуально.
Между тем, ранее агент российского бойца заявлял, что Нурмагамедов получит за титульный бой против Макгрегора больше десяти миллионов долларов.
Комментарии5
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yuriyp 06 октября 2018 | 14:38
//Агент российского бойца заявил...//
Нурмагамедов возможно и получит больше десяти миллионов: два ему- остальное агенту...
karachenkov1 06 октября 2018 | 15:01
А Золотов не участвует что ли?
polikarpich 06 октября 2018 | 15:16
karachenkov1: Да, да, да!!! Именно он, Золотов, должен быть на месте этого Нурмагомедова.
Уж он-то точно сделает сочную отбивную из Макгрегора!
:-))))
porvana_v_klochya 06 октября 2018 | 15:36
Эхо, чего комменты на смерть ВЕЛИКОЙ Монтсеррат Кабалье прикрыло? Не доверяешь своей продвинутой высокодуховной аудитории что ли? Зря, над такими вещами даже тупорылые хохлотролли не станут глумиться ( по крайней мере, очень на это надеюсь ). Посему оставляю свой коммент здесь, раз ту ветку глушишь ( сорри, что он не по теме )- "Очень печально, что уходят ВЕЛИКИЕ - Шарль Азнавур, Монтсеррат Кабалье… Ну зато на смену им приходят "несравненные" Кончиты Вуртс и прочие отрыжки ( доведенной уже до полного абсурда ) толерантности западных общечеловеков,"
zemljanka 06 октября 2018 | 15:48
Красавцы! Оба.
Удачи Хабибу.