Власти Ингушетии пообещали не применять силу к участникам митинга в Магасе
Третий день жители республики протестуют против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Как заявил представитель местного духовенства Ахмед Барахоев, с понедельника акция получит легитимный характер и одобрение властей. Такое решение было принято после переговоров между местными властями, религиозными и общественными деятелями республики, сообщает «Интерфакс».
Акция в Магасе сейчас продолжается. Многие ее участники ночевали на центральной площади. Сейчас все спокойной, общественный порядок не нарушается.
Комментарии4
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kp6ic 06 октября 2018 | 14:45
в пачему в москве дубасят и казаков с нагайками нагоняют, а в ингушетии нельзя?
mosser 06 октября 2018 | 15:05
kp6ic: там же Кавказ и пристрелить золотова могут, без дуэли. Гыыы
mosser 06 октября 2018 | 15:07
Только русских бить можно, рабы что с них взять. Позор
erpetkur 06 октября 2018 | 15:26
Закон един, да?