Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. В частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg. Через 19 лет производство нефти в России сильно уменьшится, если не исчезнет совсем – с ее десятью миллионами баррелей, — сказал аль-Сауд.
Уход Китая с мирового рынка, по мнению принца, произойдет примерно через пять лет.
Комментарии63
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danko1 06 октября 2018 | 14:36
В США законсервированы залежи нефти, которых на сотни лет хватит.
У нас Сечин, захватив, что в СССР было разработано, добавив через посадки владельцев Юкос и Башнефть, вор-временщик, выкачивает, не думая, что будущим поколениям что-то оставить надо.
minerr 06 октября 2018 | 14:48
danko1: Ну не показывай так напрямую свою беспросветную тупость - в России разведанных запасов ровно в три раза больше чем в США, причём вместе со сланцевый нефтью. О каких сотнях лет ты говоришь?
danko1 06 октября 2018 | 14:55
minerr: Что, кроме бреда, портянка написать может?
И нефть на многих месторождениях заканчивается, о чем даже Сечин говорил, и запасов нефти особых нет, даже разведкой новых месторождений не занимаемся.
И башкирская нефть, залежи которой сначала казалось на сотни лет хватит, еще в в конце 70-х оказалось, что не так: нефть ушла на очень большую глубину и нефтяные пласты оскудели.
Да и с разработкой сланцевой нефти мы оказались далеко позади всех, понадеялись, что и такой хватит.
pattrick 06 октября 2018 | 14:58
danko1:
У Данко вместо мозгов русофобское дерьмо.
polikarpich 06 октября 2018 | 15:06
pattrick: А где там про русских? В комментарии только про нефть. :-)
Совсем кукушка из гнезда улетела на почве "русофобии"?
danko1 06 октября 2018 | 15:10
polikarpich: Он в зеркале русофоба увидел.
Да и все комментарии патрика и прочих портянок против России и россиян.
sandro_007 06 октября 2018 | 15:14
danko1:
А ваши тупые высеры наполнены бесконечным смыслом и содержанием, милая бабушка_данко?
midnightblues 06 октября 2018 | 15:24
danko1: Да уж,будущим властям придется вылавливать портянок и продавать на аукционах-Правому сектору нужны мальчонки в трусах
skull____ 06 октября 2018 | 15:27
midnightblues: Ты эту свою нацистскую шутку пятый раз пишешь и даже либерастня тебе не лайкает...
Иди ее напиши там, где большинство шумеров ошиваются, они оценят.
midnightblues 06 октября 2018 | 15:28
skull____: и тебя продадут
не бойся-в трусах все гораздо приятнее
sandro_007 06 октября 2018 | 14:58
danko1:
Вы еще и в нефтедобыче кумекаете. Уж не в Юкосе ли вкалывали вместе с Ходорковским и Невзлиным, милая бабушка_данко?
pmasel 06 октября 2018 | 15:38
danko1: В чем-то портяныч прав. Разведанных запасов много, но есть одно огромное НО. Это все трудноизвлекаемые запасы типа Арктического шельфа. Для их добычи нет ни оборудования ни подходящих цен. Начиная со следующего года объем добычи будет падать по нарастающей на 1-5% в год. У мрикосов все намного лучше и они еще лет пять смогут наращивать добычу примерно до 16 млн бар/сутки.
danko1 06 октября 2018 | 15:55
pmasel: Помимо того, что добыча на Севере дорого обходится, так в Арктических шельфах её вообще по экологической целесообразности могут запретить нам.
И своего оборудования нет, а импортное под санкциями.
old44 06 октября 2018 | 15:53
danko1: "даже разведкой новых месторождений не занимаемся. " - ясный перец, для этого надо часть прибыли в изыскания вложить, а их жаба душит. эксплуатируют месторождения, разведанные в прошлом веке. сечин пытался денег под это дело выцыганить, когда нац.фонд дербанили, но якунин сказал - самим мало !
zztop1960 06 октября 2018 | 14:56
minerr: Разведанные запасы надо добывать , а как ? Санкции , однако. Чем вы . пальцем бурить будите ?
dmast79 06 октября 2018 | 15:00
zztop1960: Смешно, а сейчас как бурят? Санкции были с 80-х, со времён Рейгана, что не помешало СССР "посадить на нефтегазовую иглу" Европу. Европе, впрочем - такая игла нравится. Только Украину надо с неё убрать, что бы не мешала кайфовать и дальше. И уберут через пару лет - стройки обходных труб идут вовсю.
tag188 06 октября 2018 | 15:40
dmast79: И уберут через пару лет - стройки обходных труб идут вовсю.
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Никуда ты Украину не уберешь. Хотя бы потому, что газ под строящийся "Северный поток", и газ сейчас идущий через Украину -- с разных месторождений.
Думаешь, даже если достроишь "Северный поток", то закроешь Оренбургское и Уренгойское месторождения? А газ из них куда девать будешь? Сжигать на факелах прямо на месторождении? А Южную и юго-восточную Европу как газом снабжать собрался?
tvitov66 06 октября 2018 | 14:57
minerr: ну про тупость ты чемпион, ибо большинство автопроизводителей уже сейчас переходят на авто с электрическими дрыгателями - какому дебилу нужно будет столько нефти качать в труднопроходимой Сибири? А на остальные нужды и дешевой нефти саудитов хватит
danko1 06 октября 2018 | 15:00
tvitov66: Уже в СССР из-за нехватки нефти начали её добывать в труднодоступных северных районах, что существенно повышает её себестоимость.
kryimzdick 06 октября 2018 | 15:27
Как встрепенулись портянки "это где ж мы столоваться будем?".
А нигде. Через 15 лет вас не будет в любом случае, так что, если еще не предпенсионного возраста, готовьте запасные аэродромы. не все пригожинскую соску сосать
sandro_007 06 октября 2018 | 14:48
danko1:
Мало-ли, что скажет накуренный принц, милая бабушка_данко. Каждый видит будущее, как ему хочется, но не у всех получается воплотить мечту в реальность.
danko_314zyes 06 октября 2018 | 14:58
danko1: Вы бабушка пишите в личке, что вы экономист - так вот такие как вы экономисты растащили страну и развалили экономику. И чем после этого вы можете апеллировать? Молчали бы сопя в тряпочку!
leningrob2018 06 октября 2018 | 14:38
Ну Путину и его команде...на золотые парашюты хватит....а народонаселение перетопчется,не графья...Как говориться.."После нас хоть потоп...".
sbk 06 октября 2018 | 14:49
leningrob2018: Пенсионный возраст еще разок приподнять, женщин с мужчинами уравнять... Лет на 10-12 им хватит.
cite 06 октября 2018 | 14:39
Дай бог если он прав, может тогда вместо нефти мозги развиваться будут ( я не про китайцев).
skull____ 06 октября 2018 | 14:42
cite: Почему бы мозгам не развиваться с нефтью?)
tvitov66 06 октября 2018 | 14:46
skull____: потому что у нас с нефтью нужны тупые и лояльные
skull____ 06 октября 2018 | 14:48
tvitov66: Большей глупости не слышал...
tvitov66 06 октября 2018 | 15:00
skull____: ну так зайди на сайт госдуры(тм) или РПЦ и упивайся неимоверным мозговым надрывом
skull____ 06 октября 2018 | 15:24
tvitov66: Ну у РПЦ другая задача, а в ГД , конечно, дураки сидят. Ты умный на проссаном диване, а они дураки...
Критерий умности то какой? Дима Гудков? )))
dmast79 06 октября 2018 | 15:02
tvitov66: Лояльные как правило умные, ибо ум дал им все ништяки жизни.
А недовольные - это как правило туповатые, неспособные или ленивые. Они всегда будут "в пролёте" - правда, с нефтью им кое-что перепадает, а вот без нефти будут как на украине - массово разбегаться куда глаза глядят, за покушать будут драить унитазы и феллировать фаллосы.. ))
kryimzdick 06 октября 2018 | 15:29
dmast79: нихрена ты не угадал, жопу начальству лизать большого ума не надо, а это единственный способ чего-то добиться в Раше, а умные, которым это все противно, сотнями тысяч в год бегут из Раши на пмж в другие страны
tag188 06 октября 2018 | 15:49
dmast79: Ты сейчас наглядно продемонстрировал явление, известное в психологии как "Эффект Даннинга — Крюгера". Его суть в том, что тупицы и идиоты всегда уверены в своих неимоверных и экстраординарных умственных способностях, тогда как люди действительно умные, склонны свои способности занижать.
kp6ic 06 октября 2018 | 14:47
cite:
что это? глупость или наивность?
ykpodupa 06 октября 2018 | 14:41
Так то мировой лидер по запасам это Венесуэла , ну вы меня поняли ... так что кто и куда пойдет это еще вопрос !)))
tvitov66 06 октября 2018 | 14:48
ykpodupa: энергетическая сверхдержава Венесуэла уже катается на автобусе, но мы на паровозе братьев Черепановых её быстро догоним
lager23 06 октября 2018 | 14:50
ykpodupa: достаточно решить проблему создания термоядерного реактора и нефть никому не будет нужна, кроме химической промышленности, а там другие потребности в объёмах.
dmast79 06 октября 2018 | 15:04
lager23: Ну так реши, чего там - вы же блин "креативный класс". Вот напару с Шендеровичем или латыниной соберитесь и решите!
только чур пусть реактор ваш будет где-нибудь подальше от России..))
zztop1960 06 октября 2018 | 14:54
ykpodupa: Короче , скоро Прибалтике , Украине , Финляндии , Казахстану надо ждать голодающих беженцев из России , стоящих на границе с протянутой рукой и просящих корочку хлеба или пару черпаков свиной похлёбки
dmast79 06 октября 2018 | 15:07
zztop1960: Украине надо научиться жить без русской газовой трубы, для начала.
А во вторых, нефть начали массово добывать и экспортировать лишь в 70-е, до этого, при Сталине и царях - озвученные нации сами просились из дикости и рабства в Россию. Или хохлы забыли панские плётки, а прибалты - немецко-шведские?
kryimzdick 06 октября 2018 | 15:33
dmast79: плётки в твоем воспаленном воображении
kryimzdick 06 октября 2018 | 15:32
zztop1960: а такое уже было ровно 100 лет назад. Именно из России, где был красный террор и голодуха, именно в независимую Финляндию, Балтию и гетманскую Украину бежали. Далее - в Европу, ибо Мордор наступал и разрастался
nikchimzwet886 06 октября 2018 | 14:45
То есть, типа мы и нефть даже качать не умеем?
poluputing 06 октября 2018 | 14:54
nikchimzwet886: как и всё прочее, зато умеете гадить окружающим
rktq 06 октября 2018 | 14:46
/Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится/
до копрофагии
США отгрузят в Аравию, Аравия отгрузит в США..
lager23 06 октября 2018 | 14:46
Ну и славно! Нефть только мешает РФ жить нормально, а сечиноротенберги и так наворовали, им всё равно в тюрьме сидеть вместе с Окурком.
skull____ 06 октября 2018 | 14:53
lager23: Как будто условному президенту-либералу помешают доходы от нефтегаза...
Чем бюджет то наполнять будете? Кредитами МВФ? Или есть какие супер пупер разработки о которых вы молчите, притворяясь на Эхо тупыми фрилансерами и менеджерами?
don_ballon 06 октября 2018 | 14:48
Принц дошахнится, пошлют ему парочку Героев России в чине полковника с экзотической отравой.
nds_01 06 октября 2018 | 14:49
В частности, с рынка уйдут Россия и Китай.
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Потому что, как сказал ио губернатора СПб Беглов, перед Россией на ближайшие годы стоят три мегазадачи: создание современного атомного оружия, укрепление армии и защита сознания россиян от влияния Запада. И кто при таких планах будет у России нефть покупать?
compare 06 октября 2018 | 14:56
"как хорошо,что время то "прекрасное",минует друг мой нас"...интересно,что-же будут пилить потомки наших "скрепоносцев"?
hrenvam 06 октября 2018 | 15:01
Херня!
Пшеницу покупаем, ну и нефть будем...
region62 06 октября 2018 | 15:01
Таких прЫнцев в СА как бездомных собак у меня в гаражах.
mosser 06 октября 2018 | 15:02
Я вроде граждан рфии, нефть, газ продаем, а что-то денег не вижу. Гыыыы
koleg197 06 октября 2018 | 15:04
а может через пару лет и наследный принц познакомится с черенком от лопаты
mas_mas 06 октября 2018 | 15:18
Байку про то, что нефти в мире осталось на пару лет я слышу уже лет 30, с 1977 года...А так-то да, долларами печки топить будем, долларами)))
polikarpich 06 октября 2018 | 15:22
mas_mas: Так она же не бесконечна, сколько много бы её ни было, не так ли?
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 15:24
Подводим неутешительный итог - терпеть вас ванятки-манятки еще лет 20 у кормила и руля чахлого кремлевского сруля ;)) Вы скажите честно в Рфушке хоть один гибридный двигатель производят ? Что там с оборудованием для наклонного бурения. И самое прикольное - почему в Белоруссии и Китае бензин реально лучше чем на московской заправке ?
sharko_2 06 октября 2018 | 15:25
/количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится/
Нефть производят? И газ - производители газа?
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 15:31
sharko_2: По хорошему добычей как таковой дело то не ограничивается, особенно это касается России и Венесуэлы. Неужели в школе вы не изучали нефть и этапы ее переработки, включая очистку от попутного газа ? То же касается и природного газа.
polikarpich 06 октября 2018 | 15:36
sharko_2: Это сложный вопрос, на самом деле. :-)
Они считают, что так и есть. И доходы такие, как будто они в муках, натужно кряхтя, день и ночь, круглосуточно производят нефть.
Ту самую нефть, которая как бы общее достояние.
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 15:59
polikarpich: Вот у тебя с русским все в порядке - с чтением, правописанием. Прочти новость на сайте по слогам, очки одень. Хочешь ссылку на оригинал закинем ?
sharko_2 06 октября 2018 | 15:27
/количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится/
Нефть производят? И газ - производители газа. А воду - производители воды.
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 15:40
sharko_2: Что касается воды - сходи в музей Мосводокана, что рядом с метро Пролетарская