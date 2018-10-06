/Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится/

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед аль-Сауд заявил, что в будущем количество производителей нефти на мировом рынке значительно сократится. В частности, с рынка уйдут Россия и Китай. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg. Через 19 лет производство нефти в России сильно уменьшится, если не исчезнет совсем – с ее десятью миллионами баррелей, — сказал аль-Сауд.

Уход Китая с мирового рынка, по мнению принца, произойдет примерно через пять лет.