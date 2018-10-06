Пикет против новой волны сокращения врачей пройдет сегодня в Москве
Пикет против новой волны сокращения врачей пройдет сегодня в Москве. Его организуют сразу три профсоюза медиков. Предполагается, что это будет одной из серии протестных акций, — сказала «Эху» председатель межрегионального союза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Пикет начнется на площадке перед министерством здравоохранения в 16 00.
Комментарии6
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trans 06 октября 2018 | 14:07
Путя не жалеет бабла для судей, работников прокуратуры, следователей, таможенников, силовиков. А вот на стариках и здравоохранении предпочитает экономить, Упырь
pattrick 06 октября 2018 | 14:18
Пикет против новой волны сокращения врачей пройдет сегодня в Москве...
Здравоохранение в России захватила этническая мафия. Вот они и беспредельничают, издеваясь над русскими.
neyexo 06 октября 2018 | 14:16
А я думал, что врачей не хватает - т.к. врачами мигранты сейчас работают
archibald_dandy_esquire 06 октября 2018 | 14:21
врачи в РФ не нужны - нужны роснацгвардейцы - голодные и злые - чтобы избивали этих врачей-вредителей!..
Виктор Золотов скоро со всеми разберётся - и по РФ будут ездить только роснацгвардейцы на бронеавтомобилях "Каратель" и поливать огнём и пулями население
#такЪ победимЪ!
x_signal 06 октября 2018 | 14:29
Больницы закрывают и сносят, врачей сокращают. Зато хосписы, как конвееры, работают идеально. Эффективные менеджеры оптимизируют население?
doxerom 06 октября 2018 | 14:32
Тварям, лечащимся за бугром, своя медицина нужна только затем, чтобы пилить на ней бабло.