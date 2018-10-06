Петербургская полиция задержала четверых активистов Открытой России. Их обвинили в том, что они шли по улице в масках Владимира Путина. Сами оппозиционеры эти обвинения отрицают.

Молодые люди утверждают, что гуляли неподалёку от Смольного, когда к ним подошли полицейские. У них — цитата: изъяли маску Владимира Путина и настольную игру.

В полиции говорят обратное -— что это четыре человека шли по улице в масках Путина и теперь им вменяют неповиновение сотрудникам правопорядка.

В результате активистов Открытой России задержали. Они всю ночь провели в отделе полиции, а теперь их везут в суд.

Накануне у одного из изоляторов случилось еще одно задержание. Там полиция должна была выпустить одну из активисток. К изолятору пришло сразу несколько оппозиционеров. Они фотографировались и пели песни. И, как они сообщают, в этот момент их начали задерживать «за слишком громкое поведение».



В результате, молодые люди провели несколько часов в полиции, туда по свидетельствам очевидцев отказывались пускать защитников. Но затем все отправились по домам — без каких-либо документов о причинах задержания.

Шахназ Шитик, которую встречали оппозиционеры известна тем, что принимала участие в митинге против пенсионной реформы. Тогда её пытались задержать за якобы нарушения на другой акции и во время небольшой потасовки полицейские, как она утверждает, наступили ей на грудь.

Женщина провела под административным арестом 20 суток по приговору судьи Дзержинского суда Петербурга Ларисы Бражниковой.