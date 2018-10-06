Петербургская полиция задержала четверых активистов Открытой России
Петербургская полиция задержала четверых активистов Открытой России. Их обвинили в том, что они шли по улице в масках Владимира Путина. Сами оппозиционеры эти обвинения отрицают.
Молодые люди утверждают, что гуляли неподалёку от Смольного, когда к ним подошли полицейские. У них — цитата: изъяли маску Владимира Путина и настольную игру.
В полиции говорят обратное -— что это четыре человека шли по улице в масках Путина и теперь им вменяют неповиновение сотрудникам правопорядка.
В результате активистов Открытой России задержали. Они всю ночь провели в отделе полиции, а теперь их везут в суд.
Накануне у одного из изоляторов случилось еще одно задержание. Там полиция должна была выпустить одну из активисток. К изолятору пришло сразу несколько оппозиционеров. Они фотографировались и пели песни. И, как они сообщают, в этот момент их начали задерживать «за слишком громкое поведение».
В результате, молодые люди провели несколько часов в полиции, туда по свидетельствам очевидцев отказывались пускать защитников. Но затем все отправились по домам — без каких-либо документов о причинах задержания.
Шахназ Шитик, которую встречали оппозиционеры известна тем, что принимала участие в митинге против пенсионной реформы. Тогда её пытались задержать за якобы нарушения на другой акции и во время небольшой потасовки полицейские, как она утверждает, наступили ей на грудь.
Женщина провела под административным арестом 20 суток по приговору судьи Дзержинского суда Петербурга Ларисы Бражниковой.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dmast79 06 октября 2018 | 14:12
Открытая Россия это что значит? Сделать из России проходной двор?
Идите ка вон, открытчики!
pattrick 06 октября 2018 | 14:15
Петербургская полиция задержала четверых активистов Открытой России...
Они требовали от Олега Сенцова продолжать голодовку?
danko1 06 октября 2018 | 14:25
Понятно теперь зачем для Путина зачищают территорию и так его охраняют самого, когда даже в масках Путина ходить опасно.
Видно, что "любовь" народа к Путина безмерна.
srk2658lu 06 октября 2018 | 14:31
pattrick: Со вчерашней не просох? Тики по Сенцову начались?
ykpodupa 06 октября 2018 | 14:20
Миньоны из секты вора ходорковского ! Раз они так сильно Путина любят , надо сделать ваем четверым тату на всю грудь с портретом Путина ,думаю что если в стае об этом узнают ,они им с кожей их вырежут !)
polikarpich 06 октября 2018 | 14:23
"Сегодня в нашей комплексной бригаде
Прошел слушок о бале-маскараде.
Раздали маски кроликов,
Слонов и алкоголиков,
Назначили все это в зоосаде." (с)
Правда, это возмутительно. Всё равно что в маске Адольфа Алоизовича ходить.
danko_314zyes 06 октября 2018 | 14:33
polikarpich: Тебе больше подходит маска педераста, хотя ты и без маски на него похож.
srk2658lu 06 октября 2018 | 14:29
Полиция знает, куда наступать ногой женщине...
danko_314zyes 06 октября 2018 | 14:30
Надо было сразу применить оружие - нечего плодить Путиных! Вернее всего они планировали ограбление банка или магазина, если находились в масках - порядочным людям незачем прятать свои лица.