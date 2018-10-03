Оперная певица Монтсеррат Кабалье скончалась в Испании в возрасте 85 лет. В последнее время она проходила лечение в одной из клиник Барселоны.

Самая важная задача людей связана с добродетелью. Об этом сама Кабалье говорила в эфире «Эха Москвы».

Монтсеррат Кабалье прославилась благодаря виртуозному пению бельканто и исполнением многочисленных ролей в классических итальянских операх Россини, Беллини и Доницетти.