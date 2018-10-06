Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис
Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис. Об этом пишет газета Файнэншл таймс. После того, как за картину девочка с шаром было предложено более миллиона долларов, она начала самоуничтожаться: в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.
Представители аукциона никогда не сталкивались с подобным, и сейчас решают, как реагировать. Нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Будет ли теперь покупатель платить за этот лот, пока неизвестно.
Комментарии5
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ykpodupa 06 октября 2018 | 13:41
Фотографии гуляющих рядом с аукционом Башарова и Петрова будут !? Тут только слепой руку Кремля не увидит !
drgonish 06 октября 2018 | 14:17
ykpodupa:
Отфотошопленные картинки только русские идиоты готовы покупать, да и то только те, у кого денег нет.
kotbajune 06 октября 2018 | 14:28
"Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис"
Леонардо да Винчи в истерике, Джоконда плачет
Зато в России рукопись Гоголя стала самовосстанавливаться не зависимо ото всех
gluhoy2250 06 октября 2018 | 13:43
В мелкобритании деградация зашкаливает!
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 13:44
❤️❤️❤️
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