Вице-спикер Верховной рады получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко, которые находятся в российских колониях. «Одно письмо написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы. Это очень важные и дорогие мне письма», — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке. Подробности она не сообщила, так как письма личные. «Я не знаю, что мы еще должны сделать, но должны приложить усилия давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганская тоже», — пишет Геращенко.

Напомню, Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Он принял такое решение под угрозой принудительного кормления.