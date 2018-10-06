Вице-спикер Верховной рады получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко, которые находятся в российских колониях. «Одно письмо написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы. Это очень важные и дорогие мне письма», — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке. Подробности она не сообщила, так как письма личные. «Я не знаю, что мы еще должны сделать, но должны приложить усилия давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганская тоже», — пишет Геращенко.
Напомню, Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Он принял такое решение под угрозой принудительного кормления.
Комментарии6
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ykpodupa 06 октября 2018 | 13:34
Сенцов вздохнул, умокнул перо и продолжал писать:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможно
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 13:44
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serhio_25__ 06 октября 2018 | 14:14
Какие политзаключенные во время войны? Совсем укропы головой тронулись?
danko_314zyes 06 октября 2018 | 13:38
Объявить всеукраинский плач на майдане по этому поводу.
О горе мне, о горе! Ручки у них такие слабенькие, что даже писю в руках держать не могут, писают на себя.....
antimalin 06 октября 2018 | 13:54
Террорист Сенцов уже никого не интересует.
Он никода и не голодал.
А уж сотрудник киевского СБУ Сущенко тем более.
cromwel 06 октября 2018 | 13:58
Конечно его заставили бросить голодать. А ведь задница так привыкла к нашим оздоровительным клизмам. Он бы еще лет двадцать не ел на зло России.