Главу спецотряда Росгвардии Романа Егорова обвинили в незаконной охране одного из основателей компании «М-Видео» Павла Бреева. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, офицер получал взятки на кредитную карту. За это он выделял вооруженное сопровождение – как самому бизнесмену, так и членам его семьи. За эти услуги Бреев ежемесячно переводил на карту Егорова по 250 тысяч. Всего офицер получил 2,5 миллиона рублей. Как пишет «Коммерсант», схема была выявлена после того, как осенью прошлого года росгвардейцы стали участниками конфликта в «Москва-Сити».

Тогда один человек был убит и пятеро ранены. Егорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и поместили в СИЗО.