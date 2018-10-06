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13:30, 06 октября 2018

Главу спецотряда Росгвардии Романа Егорова обвинили в незаконной охране одного из основателей компании «М-Видео»

Главу спецотряда Росгвардии Романа Егорова обвинили в незаконной охране одного из основателей компании «М-Видео» Павла Бреева. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, офицер получал взятки на кредитную карту. За это он выделял вооруженное сопровождение – как самому бизнесмену, так и членам его семьи. За эти услуги Бреев ежемесячно переводил на карту Егорова по 250 тысяч. Всего офицер получил 2,5 миллиона рублей. Как пишет «Коммерсант», схема была выявлена после того, как осенью прошлого года росгвардейцы стали участниками конфликта в «Москва-Сити».

Тогда один человек был убит и пятеро ранены. Егорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и поместили в СИЗО.

Комментарии

15

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hz6691 06 октября 2018 | 13:33

не делился ...

danko1 06 октября 2018 | 13:49

Конечно, не делился, не перечислял со своей карты наверх.
Но и этот случай является доказательством того, что Росгвардия в корне преступная организация, созданная для защиты преступной власти и разного ворья от народа.

kamen_12 06 октября 2018 | 13:53

danko1: Может сначала аргументы его адвоката узнать, прежде чем объвинять?

kamen_12 06 октября 2018 | 13:56

kamen_12: А то ведь получается, что режим объвиняет человека, а вы преступный режим поддерживаете.

danko1 06 октября 2018 | 14:08

kamen_12: Сдача мелких сошек, когда силовые структуры ведут борьбу между собой за влияние на Путина и передел бизнеса, не является борьбой с коррупцией и воровством на самом верху.
Система, основанная на коррупции и на власти ОПГ, полностью сгнила.

kamen_12 06 октября 2018 | 14:14

danko1: Предполагаю, что чел борец с коррупцией и решил всё раскрыть, его подставили.

kamen_12 06 октября 2018 | 14:16

kamen_12: Вы верите следователям преступного режима?

kamen_12 06 октября 2018 | 13:49

hz6691: По версии следствия. Есть версия, что он не виновен.

drgonish 06 октября 2018 | 13:50

hz6691:

Там делиться только с отрядом охраны хватало.
Копеечная взятка по сути Но, закон есть закон. 100 рублей - тоже взятка.

cromwel 06 октября 2018 | 13:37

Золотову можно а ему нет что ли? Несправедливо. Всем кушать хочется и не только морковку с соком.
А может ему просто мужественности не хватило и решил деньгами компенсировать.

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mikac 06 октября 2018 | 13:47

Дык я его понимаю, за картошечку с луком то сколько платить надо, офигеешь)))) Хотя это же все раньше было? А пофиг, он заранее, предвидя , так сказать....

croaker 06 октября 2018 | 13:49

Ну это ж гвардия, т.е лучшие, а кто у нас все лучшие?

alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 14:21

Лихие путинские годы ...

alexisgross_082018 06 октября 2018 | 14:30

Ну что в силовых конторах все самые тупые собрались - то два солсберетских гомика, то голландцы с билетиками от трамвая. Теперь этот дурик с взятками на карту Сбера или ВТБ.
Прикольно будет, но это вряд ли - подвести под конфискацию и лишить всех цацек и лишить нах пенсии. И наложить арест на имущество в 10 кратном размере. И что бы возместил все довольствие и шмотки потраченные на него еще с училища 4))

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