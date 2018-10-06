Власти Ингушетии пообещали не применять силу к участникам митинга в Магасе

Третий день жители республики протестуют против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Как заявил представитель местного духовенства Ахмед Барахоев, с понедельника акция получит легитимный характер и одобрение властей. Такое решение было принято после переговоров между местными властями, религиозными и общественными деятелями республики, сообщает «Интерфакс».

Акция в Магасе сейчас продолжается. Многие ее участники ночевали на центральной площади. Сейчас все спокойной, общественный порядок не нарушается.