Власти Ингушетии пообещали не применять силу к участникам митинга в Магасе
Третий день жители республики протестуют против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Как заявил представитель местного духовенства Ахмед Барахоев, с понедельника акция получит легитимный характер и одобрение властей. Такое решение было принято после переговоров между местными властями, религиозными и общественными деятелями республики, сообщает «Интерфакс».
Акция в Магасе сейчас продолжается. Многие ее участники ночевали на центральной площади. Сейчас все спокойной, общественный порядок не нарушается.
Комментарии5
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croaker 06 октября 2018 | 13:43
ИМХО. Если Евкуров не уйдёт сам ,пока ещё достойно ( а он сел не на тот пароход,который доплывает), то его просто выкинут. Да,наверное, и правильно сделают: засиделся и очень быстро забронзовел.
savvaruban 06 октября 2018 | 14:22
Иными словами, власти просят народ не применять силу к себе.
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timber_head 06 октября 2018 | 14:32
Ещё бы они попробовали силу применить. Их бы тогда соплеменники в порошок стерли. Эти то хорошо понимают, чем им грозят массовые протесты.
sbk 06 октября 2018 | 14:33
Так это ж не "по закону"!!!
Где ОМОН, автозаки, возмущенные казаки???!!!