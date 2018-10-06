В Париже прошла панихида в память о Шарле Азнавуре

Церемония состоялась в Армянском апостольском соборе, расположенном недалеко от Елисейских полей. Здесь Азнавур венчался со своей женой и крестил своих детей. На панихиде присутствовали родственники певца, его самые близкие друзья. После завершения церемонии гроб вынесли из церкви под песню «Унесите меня на край земли». Накануне, во время общенациональной церемонии, в память Азнавура президент Франции Эммануэль Макрон назвал его символом страны.

Шарль Азнавур скончался в начале этой недели на 95-м году. На его исторической родине, в Армении, сегодня объявлен день траура, а в похоронах певца, которые также пройдут сегодня, примет участие премьер-министр Армении Никол Пашинян.