Протестующие в столице Ингушетии вновь остались на ночь на городской площади
Выступления против соглашения с Чечней о границе не прекращаются в республике с четверга. Как пишет сайт «Кавказский узел», несколько тысяч человек накануне потребовали признать недействительным этот договор, назначить референдум о границах Ингушетии. Также они добиваются отставки главы республики Юнус-бека Евкурова.
По словам самих митингующих, сейчас в оцеплении на площади стоят только местные силовики. Бойцов Росгвардии из других регионов отправили обратно во избежание насилия, конфликтов между протестующими и сотрудниками МВД нет.
Комментарии1
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yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 13:48
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