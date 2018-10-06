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13:00, 06 октября 2018

Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку

Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.

Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку. Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.

Комментарии

10

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polikarpich 06 октября 2018 | 13:13

Ну где же вся тёплая компания-то?!
Неужели никто не напишет про сало в 100500-й раз?

pattrick 06 октября 2018 | 13:19

Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова...

Без вреда для здоровья? Это что, жидобандеровский прикол такой? Человек объявляющий голодовку, добровольно идёт на смерть, в этом и состоит смысл голодовки, а этот этнический ублюдок Дмитрий Динзе, ещё жалуется на какие-то проблемы с желудком.

polikarpich 06 октября 2018 | 13:48

pattrick: Этнический, говоришь? А бывают ублюдки вообще интернациональные.

banyi4 06 октября 2018 | 13:25

polikarpich: Достали уже! С начала про голодовку по 30 раз в сутки, теперь про выход из "голодовки" , потом про понос начнётся, потом про золотуху, потом про насилие , и так все 15 лет )

parasuk_ 06 октября 2018 | 13:22

Какой герой пропал. А мог бы заменить хомячкам протухшую тушку немцова :(

banyi4 06 октября 2018 | 13:30

parasuk_: Еще не пропал он для хомячков! Вот увидишь скоро появится фотка его порванного ануса на зоне. Он что думает, что ФСИН забудет все мучения с ним))

polikarpich 06 октября 2018 | 13:50

parasuk_: Интересно, а кто или что вам заменит ботоксную тушку? А ведь такой момент настанет. Чучело набьёте?

parasuk_ 06 октября 2018 | 13:59

polikarpich: Я, в отличии от сектантов-некрофилов, прозябающих на Москворецком мосту, христианин и добрый человек. Соблюдаю вторую заповедь (не сотвори себе кумира)

polikarpich 06 октября 2018 | 14:08

parasuk_: Те заповеди даны были иудеям, хотя актуальны и для христиан, только на более высоком уровне.
Впрочем, это детали. Я вот насчёт "христианина и доброго человека" что-то сомневаюсь, читая и вспоминая комментарии.

danko_314zyes 06 октября 2018 | 13:44

Вчера собирался, сегодня собирается, .... может быть всё же распороть ему дырку ануса и пускай кушает через клизму, ... всё же однако привык к ней за пять месяцев.

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