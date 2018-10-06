Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку
Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку. Адвокат украинского режиссера Дмитрий Динзе подтвердил телеканалу «Настоящее время», что его подзащитный прекращает протестную акцию, которая длилась почти 5 месяцев.
Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова. Тюремное ведомство еще накануне утверждало, что заключенный уже прекратил голодовку. Украинский режиссер был осужден в России по обвинению в причастности к террористической деятельности в Крыму. Он вины не признает. Режиссер объявлял голодовку с требованием отпустить из российских тюрем украинцев, осужденных по политическим мотивам. Но себя он в этот список не вносил.
Комментарии10
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polikarpich 06 октября 2018 | 13:13
Ну где же вся тёплая компания-то?!
Неужели никто не напишет про сало в 100500-й раз?
pattrick 06 октября 2018 | 13:19
Динзе не уверен, что процесс выхода из голодовки пройдет без вреда для жизни и здоровья Сенцова...
Без вреда для здоровья? Это что, жидобандеровский прикол такой? Человек объявляющий голодовку, добровольно идёт на смерть, в этом и состоит смысл голодовки, а этот этнический ублюдок Дмитрий Динзе, ещё жалуется на какие-то проблемы с желудком.
polikarpich 06 октября 2018 | 13:48
pattrick: Этнический, говоришь? А бывают ублюдки вообще интернациональные.
banyi4 06 октября 2018 | 13:25
polikarpich: Достали уже! С начала про голодовку по 30 раз в сутки, теперь про выход из "голодовки" , потом про понос начнётся, потом про золотуху, потом про насилие , и так все 15 лет )
parasuk_ 06 октября 2018 | 13:22
Какой герой пропал. А мог бы заменить хомячкам протухшую тушку немцова :(
banyi4 06 октября 2018 | 13:30
parasuk_: Еще не пропал он для хомячков! Вот увидишь скоро появится фотка его порванного ануса на зоне. Он что думает, что ФСИН забудет все мучения с ним))
polikarpich 06 октября 2018 | 13:50
parasuk_: Интересно, а кто или что вам заменит ботоксную тушку? А ведь такой момент настанет. Чучело набьёте?
parasuk_ 06 октября 2018 | 13:59
polikarpich: Я, в отличии от сектантов-некрофилов, прозябающих на Москворецком мосту, христианин и добрый человек. Соблюдаю вторую заповедь (не сотвори себе кумира)
polikarpich 06 октября 2018 | 14:08
parasuk_: Те заповеди даны были иудеям, хотя актуальны и для христиан, только на более высоком уровне.
Впрочем, это детали. Я вот насчёт "христианина и доброго человека" что-то сомневаюсь, читая и вспоминая комментарии.
danko_314zyes 06 октября 2018 | 13:44
Вчера собирался, сегодня собирается, .... может быть всё же распороть ему дырку ануса и пускай кушает через клизму, ... всё же однако привык к ней за пять месяцев.