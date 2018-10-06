Группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотографию водительских прав, возможно, принадлежащих Анатолию Чепиге
Фотоснимок, как уверяют в CIT, был получен от некоего анонимного источника.
Согласно документу, подлинность которого ни кем не подтверждена, удостоверение старого образца было выдано в мае 2009 года межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске. Это ламинированный бланк, с оттиском печати поверх глянцевой фотографии. Цвет чернил и сила отпечатка на лицевом портрете и бланке несколько отличаются – на это уже обратили внимание многих из пользователей сети. Проверка подлинности удостоверения по открытой базе дорожной полиции не выдает имени Чепиги, но показывает, что права открыты для категорий B и C. В документе есть подпись вероятного владельца, указана дата рождения – 5 апреля 79-го и место жительства – Амурская область. Согласно базе данных страховых полисов ОСАГО, данное водительское удостоверение действительно числится за Чепигой Анатолием Владимировичем.
Ресурс The Insider представил данные, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов – это полковник Главного управления Генштаба Минобороны, Герой России Анатолий Чепига. Он родился 5 апреля 1979 года и с отличием окончил Дальневосточное общевойсковое командное училище.
Накануне другая расследовательская группа — Bellingcat — объявила, что во вторник представит британской в Палате общин имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Речь о человеке, ранее фигурировавшем под именем «Александр Петров».
Комментарии43
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mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 13:10
Помимо автомобильных прав опубликована фотка автомобиля чепиги - БМВ -Х5, мчащегося по обочине в клубих пыли.
Видать, куда-то сильно спешил, раз по-быдлячьему объезжал пробку по обочине?
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 13:14
прокладочные фейк ньюз продолжают строчить из говномёта...но на мировых просторах интернета им уже не верят...ну, окромя каклов. явреев и местных прокладок...
arye_11 06 октября 2018 | 13:17
kapitonovih_37:
Да что же ты за весь "мировой интернет" то расписываешься?
Не стоит сидя в своем вонючем хлеву говорить "за всю Одессу".
ykpodupa 06 октября 2018 | 13:18
arye_11: Черт , у меня тоже есть фотография на правах . Получается что и я Чепига !?
malinskii 06 октября 2018 | 13:23
ykpodupa: неее, ты дурак, а может и дура
arye_11 06 октября 2018 | 13:23
ykpodupa:
Да, ты "чепига".
Шел бы ты отсюда, педрила, здесь приличное общество собралось.
dmast79 06 октября 2018 | 13:26
arye_11: А нынешняя украина и есть хлев, в который согнали нацистский скот.
polikarpich 06 октября 2018 | 13:19
kapitonovih_37: А евреи что, сильно доверчивы?
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 13:21
polikarpich: явреи за печеньку маму родною продадут...проверенно историей не в одну тысячу лет...да что там, бандере зад лижут с удовольствием...делайте выводы...
polikarpich 06 октября 2018 | 13:40
kapitonovih_37: Проверено... Всем известно... Но как-то всё беспредметно. Должно быть множество ярких примеров этому.
А вот из моего личного опыта мне известно, что меня продадут с удовольствием, и даже буквально за печеньку, те, кто к евреям никакого отношения не имеет.
kapitonovih_37 06 октября 2018 | 14:10
polikarpich: ты к явреям не имеешь отношения???...ты отрёкся от своей бабушки...хотя у вас в яврейской среде продать маму как два пальца...
polikarpich 06 октября 2018 | 14:20
kapitonovih_37: А кто это от своих родственников отрекался в массовом порядке лет так 60-80 назад? И от родителей, и от бабушек с дедушками? Тоже евреи?
novirusic 06 октября 2018 | 13:21
kapitonovih_37: Верят или не верят, голозадый, уже не важно. Хотя, конечно, все верят. И ты тоже.
Но важно то, что стали гонять кремлинов сцаными тряпками по периметру и уже загнали под нары к параше, в гости пока.
оправдания Путина, что Скрипаль плохой человек не принимают.
Хотя он действительно отъявленный русский националист.
dmast79 06 октября 2018 | 13:29
novirusic: Миллионы русских преспокойно разъезжают по миру, в отличие от миллионов твоих собратьев, которых поляк и правда, дальше сортира не пускает. Чистильщикам сортиров и не положено!
polikarpich 06 октября 2018 | 13:31
novirusic: Как я понял, он из таких, убеждённых ярых националистов. А не из "путриотов", которые имеют миллиардные счета и недвижимость за кордоном.
Так что, для него, в свою очередь, вся эта разоблачаемая им путинская компания - предатели и подонки.
novirusic 06 октября 2018 | 13:41
polikarpich: Никого он не разоблачал, а просто сдавал коллег за небольшие деньги.
За очень небольшие.
Получил 7 платежей по 3 тысячи фунтов.
Ну и обещали кое-какое обеспечение пенсионное в Англии.
Зарплата тогда была небольшая у них, а больше ни на чем заработать не мог.
да и сейчас, видимо, не особо в СВР жируют, если на командировочных экономят, как в совковые времена в загранке, и квитанции на такси берегут.
И то ведь, кого им крышевать и раздевать в России?
Живут на зарплату. Может и неплохую с надбавками, но .... в соседней службе миллиарды под кроватью хранят.
dmast79 06 октября 2018 | 13:44
novirusic: Скрипаль - чисто украинская фамилия. Поступки - тоже... (
pavelmistery 06 октября 2018 | 13:28
kapitonovih_37: Если не верят, то почему все мировые СМИ, включая даже ваши РИА и RT, цитируют "фейк-ньюз"? Посмотрите в свою методичку, может там есть какое-то объяснение ))
tvitov66 06 октября 2018 | 13:35
pavelmistery: это мода такая - мода на шпили-вили от шпилек капитализма
pattrick 06 октября 2018 | 13:14
Группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотографию водительских прав, возможно, принадлежащих Анатолию Чепиге...
На фото с прав, А.Чепигов вообще не похож на Руслана Боширова.
danko_314zyes 06 октября 2018 | 13:10
У меня есть данные, что Тереза Мэй агент ГРУ, что подтверждается её личной подписью и фотографией в личном архиве спецагентов ФСБ.
rampa 06 октября 2018 | 13:56
danko_314zyes: что ж ты ФСБ палишь? Ох, накажут они тебя за длинный язык ))))))
piter_ug 06 октября 2018 | 13:11
//представит британской в Палате общин имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль//
Вот она, всемирная известность!
Это не какой-то Раше Тудеевне сказки рассказывать.
Только куда бы ее засунуть, ту известность.
dmast79 06 октября 2018 | 13:12
Британская моська лает на русского слона. Русский слон идёт дальше, громя посудные лавки.
polikarpich 06 октября 2018 | 13:16
dmast79: Русский слон дебил, чо ли? Зачем он посудные лавки громит?
dmast79 06 октября 2018 | 13:18
polikarpich: Ибо моська раздражает. Слон злится и громит.
Усыпили бы мосек на хрен - и слону спокойнее, и посуде целее!
pavelmistery 06 октября 2018 | 13:31
dmast79: Глупый слон. Умный бы прошел мимо, не обращая внимание на лай
dmast79 06 октября 2018 | 13:33
pavelmistery: Умный раздавил бы моську нахрен! Надеюсь, данная ситуация сделает слона умней!
tvitov66 06 октября 2018 | 13:38
dmast79: слон весьма теплолюбивое животное, только истинный дебил может верить в сказку про русских слонов
dmast79 06 октября 2018 | 13:53
tvitov66: В России столько газа и нефти, что хватит обогреть всех слонов на свете! Лучше думай что будет с моськой, когда хозяин за ненадобностью выпрет её со своего двора. Ибо моська настолько тупа, что гадит там, где жрёт. Европе украина не нужна, для европы она не моська, а троянский пони подаренный США. После ликвидации газо-транзитной проблемы, моську попросят за евро-дверь уже официально (правда, с отдачей части земель венграм и полякам).
kara 06 октября 2018 | 13:14
Не логично!
Военное училище как раз и выдает права категории В и С, и вроде он с 2005 года уже в Москве.
nestor199 06 октября 2018 | 13:31
kara: Строго говоря, военное училище водительских прав не выдает, курсанты, пройдя обучение их там получают, причем фотографируются для водительского удостоверения в военной форме.
tv_victim 06 октября 2018 | 13:14
Достали уже с этим Чешировым.....
sbk 06 октября 2018 | 13:16
Серьезно за туристов взялись...
dmast79 06 октября 2018 | 13:21
sbk: Ага, завтра использованную ими туалетную бумагу начнут разглядывать и обнюхивать... )
sbk 06 октября 2018 | 14:20
dmast79: Так и без туалетной бумаги аргументов навалом...
Таких крайних мер и не понадобится.
venezianez49 06 октября 2018 | 13:23
И на этой фотографии ясно видно, что на ней изображён "отравитель" ?
Или на/под фото читается надпись : эксклюзивный владелец "новичка" ?
jamba 06 октября 2018 | 13:37
С трудом верится, что все эти находки сделаны с помощью всемогущего "гугла" и дистанционно! Имея представления об отечественной "цифровизации" ( мы в пещерном веке!), можно предположить, что кто то целенаправленно сливает инфу!? Очевидно, что в окружении Пыни идет нешуточная борьба, "кремлевские головы" жрут друг друга. И борьба не за место у трона Пыни (он отыгранный исторический материал!), а за трон! Кто они, эти "новые"? Насколько "белые и пушистые"? Или, всего лишь эволюционный виток, когда новые красивые бабочки, питаются трупами своих же предшественниц?;)))
josepp 06 октября 2018 | 13:38
Интересно, а школьный фотографии , или с детскосадовских утренников добыть удалось? Если да, то когда мы их увидим? Еще немного, и всю личную жизнь человека вывернут наизнанку. Кстати, по какому праву?
polikarpich 06 октября 2018 | 13:43
josepp: "Старший" дал добро.
josepp 06 октября 2018 | 13:54
polikarpich: Может Госдеп дал команду? С "Боингом" незадача вышла.
croaker 06 октября 2018 | 13:54
Чепиге повезло, что раскрыли целую кучу таких же,как он. Так что ещё поживёт. А то, не ровён час, заболел бы сердешный какой-нить недостаточностью и похоронили бы его с оркестром и салютом.Досрочно.
preview 06 октября 2018 | 14:16
Опять доказательства и расследования уровня блогеров, каких-то безымянных свидетелей и т.д. :( Неужели нельзя, если есть конкретные факты и доказательства вины конкретного человека предъявить их так, как это принято не в среде блогеров, а "по-серьёзному"?