Фотоснимок, как уверяют в CIT, был получен от некоего анонимного источника.

Согласно документу, подлинность которого ни кем не подтверждена, удостоверение старого образца было выдано в мае 2009 года межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД в Хабаровске. Это ламинированный бланк, с оттиском печати поверх глянцевой фотографии. Цвет чернил и сила отпечатка на лицевом портрете и бланке несколько отличаются – на это уже обратили внимание многих из пользователей сети. Проверка подлинности удостоверения по открытой базе дорожной полиции не выдает имени Чепиги, но показывает, что права открыты для категорий B и C. В документе есть подпись вероятного владельца, указана дата рождения – 5 апреля 79-го и место жительства – Амурская область. Согласно базе данных страховых полисов ОСАГО, данное водительское удостоверение действительно числится за Чепигой Анатолием Владимировичем.

Ресурс The Insider представил данные, что обвиняемый Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов – это полковник Главного управления Генштаба Минобороны, Герой России Анатолий Чепига. Он родился 5 апреля 1979 года и с отличием окончил Дальневосточное общевойсковое командное училище.

Накануне другая расследовательская группа — Bellingcat — объявила, что во вторник представит британской в Палате общин имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. Речь о человеке, ранее фигурировавшем под именем «Александр Петров».