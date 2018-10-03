Знаменитая оперная певица Монтсеррат Кабалье умерла в Испании

Ей было 85 лет.

Ещё при жизни Монтсеррат Кабалье наградили эпитетом «непревзойдённая». Её называют настоящим символом Испании, в репертуаре певицы жемчужины мировой оперы от музыки барокко и классицизма до начала XX века. Больше ста партий, исполненных на самых престижных площадках мира, почти под тысячу камерных произведений. Несколько премий Грэмми в том числе за лучшее вокальное соло. Кабалье работала с выдающимися оркестрами и дирижерами современности. Она родилась в рабочей семье, с детства её тянуло к музыке, пению. С отличием закончила консерваторию в Барселоне. Голос Монтсеррат никого не оставлял равнодушным. Мировая известность к ней пришла в 65м году. Из-за болезни американской оперной звезды Мэрилин Хорн Кабалье заменила ее в опере Доницетти «Лукреция Борджиа» на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. После выступления зал устроил певице 20-минутные овации. Её технику бельканто специалисты и поклонники считают уникальной. Роли в классических итальянских операх Пуччини, Беллини, Верди и других принесли певице огромную известность.

Кабалье покорила не только любителей классики. Вместе с лидером Queen Фредди Меркьюри в конце 80х записала несколько песен для альбома Барселона. А одноимённая стала одним из гимнов летней Олимпиады 92го года в столице Каталонии.

Оперная знаменитость также выступала с прославленными тенорами Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, способствовала карьере Хосе Каррераса, который позже стал одним из ее любимых партнеров по сцене. Кабалье сотрудничала с швейцарской рок-группой Gotthard, итальянским поп-певцом Аль Бано. В Москву оперная прима приезжала несколько раз, последний – этим летом.

Достижения певицы поистине велики, среди современников ей не было равных. Об этом «Эху» сказал театровед и музыкальный критик Алексей Парин.

Председатель правительства Испании Педро Санчес уже выразил соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье.

Она была одним из лучших сопрано второй половины 20 века. Об этом «Эху» сказал музыкальный коллекционер, ведущий Михаил Куницын.

В этом году Кабалье выступала в Кремле, и достать билеты на концерт было очень трудно, отметил Михаил Куницын.

Певицу похоронят в Барселоне в понедельник.