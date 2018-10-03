В субботу утром в Барселоне на 86-м году жизни скончалась оперная певица Монсеррат Кабалье. Достижения певицы поистине велики, среди современников ей не было равных, эта «самая великая певица, настоящая примадонна», — сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театровед и музыкальный критик Алексей Парин.

«Монсеррат Кабалье — одна из величайших певиц, которую мы слышали, и которая жила в наше время. Она спела невероятное количество партий — 125 партий, что бывает в жизни сопрано очень редко. Из всех певиц, которые были в наше время, — это самая великая певица, она настоящая примадонна», — сказал он.

По словам Парина, с ее уходом мировая сцена очень много потеряла.

В последнее время испанская певица проходила лечение в одной из Клиник Барселоны. Похороны певицы состоятся в понедельник.