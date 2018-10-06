Участок Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закрыт в субботу и воскресенье
Участок Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закрыт в субботу и воскресенье. Это связано с капитальным ремонтом открытого участка линии. Станции «Студенческая», «Кутзовская», «Фили», «Багратионовская, Филевский парк и Пионерская закрыты для пассажиров.
Станция Кунцевская работает только на Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме этот участок метро будет работать с понедельника.
Комментарии1
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yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 12:46
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