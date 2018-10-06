Врио губернатора Приморского края предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток
Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона, это будет нормальное, справедливое и правильное решение. Он напомнил, что здесь проходят форумы – например, Восточный экономический форум, приезжают главы государств.
«Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Во-первых, для нас это статус, это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — заявил Кожемяко.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
gvs 06 октября 2018 | 12:38
Губернатор Чукотки задумался ))))
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 12:46
❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga
ivanbel 06 октября 2018 | 12:54
До выборов осталось менее 3 месяцев. Какие ещё инициативы предложит не выбранный и.о.? Что там мелочиться, пусть отменит на территории Приморского края повышение пенсионного возраста, принятого его партией.
duke_alex 06 октября 2018 | 12:55
Зря пиарится. Губернатор по факту - Ищенко. Как бы плохо я не относился к коммунистам, но голос свой отдам в декабре против самозванца.
danko_314zyes 06 октября 2018 | 12:59
Солидарен ...., а ЭМ перенести в Магадан - нечего не изменится, как были бездари и неудачники так ими и остались.