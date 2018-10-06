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12:30, 06 октября 2018

Врио губернатора Приморского края предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток

Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. По его словам, Владивосток достоин стать столицей региона, это будет нормальное, справедливое и правильное решение. Он напомнил, что здесь проходят форумы – например, Восточный экономический форум, приезжают главы государств.

«Я вообще считаю, что Приморье должно быть столицей Дальнего Востока. Во-первых, для нас это статус, это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», — заявил Кожемяко.

Комментарии

5

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gvs 06 октября 2018 | 12:38

Губернатор Чукотки задумался ))))

yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 12:46

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ivanbel 06 октября 2018 | 12:54

До выборов осталось менее 3 месяцев. Какие ещё инициативы предложит не выбранный и.о.? Что там мелочиться, пусть отменит на территории Приморского края повышение пенсионного возраста, принятого его партией.

duke_alex 06 октября 2018 | 12:55

Зря пиарится. Губернатор по факту - Ищенко. Как бы плохо я не относился к коммунистам, но голос свой отдам в декабре против самозванца.

danko_314zyes 06 октября 2018 | 12:59

Солидарен ...., а ЭМ перенести в Магадан - нечего не изменится, как были бездари и неудачники так ими и остались.

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