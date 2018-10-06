Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из университета
Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из американского университета, где она училась. Адвокатов интересовала информация о студентах, которые выражали обеспокоенность возможной связью Бутиной с российскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС, запрос аннулирован из-за несоблюдения процедурных требований. Адвокаты могут снова подать ходатайство. Они должны предоставить обоснования для своей просьбы.
Ранее судья Таня Чаткан отмечала, что получила множество заявлений от студентов университета с просьбой отменить запрос адвокатов, так как он нарушает их право на неприкосновенность частной жизни.
Комментарии5
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korikov 06 октября 2018 | 12:47
Что-то право о тайне на неприкосновенность частной жизни в отношении Баширова никого не волнует.
А в США 37-й год и не заканчивался, всегда находятся всякие отморозки, которые стучат на других людей подозревая их в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. Такое же стукачество как при Сталине только в 2018 году, плюс закон о иностранных агентах по которому можно попасть на десятки лет в тюрьму только за отсутствие регистрации или за попытку общения с политиком.
По некоторым направлениям США явно недоразвитое государство.
pattrick 06 октября 2018 | 12:50
Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из университета...
Отличительная черта всех тоталитарных обществ - великие имперские суды не имеют заднего хода и если ты попал их лапы, у тебя практически нет шансов выбраться.
polikarpich 06 октября 2018 | 13:00
pattrick: Да вы настоящий оппозиционер, батенька! Не страшно? Ведь прочитает такое какой-нибудь ретивый служака, боец летучего отряда по борьбе с экстремизмом-онанизмом в интернете - и всё!
Вне контекста это очень опасные и обидные слова для властей РФ.
yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 12:48
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dmitry35 06 октября 2018 | 12:57
"Ранее судья Таня Чаткан ...Похоже, в первоначальном варианте было "Чапман".