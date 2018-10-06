Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из университета...

Суд округа Колумбия аннулировал запрос адвокатов Марии Бутиной, которые просили выдать им документы из американского университета, где она училась. Адвокатов интересовала информация о студентах, которые выражали обеспокоенность возможной связью Бутиной с российскими спецслужбами. Как сообщает ТАСС, запрос аннулирован из-за несоблюдения процедурных требований. Адвокаты могут снова подать ходатайство. Они должны предоставить обоснования для своей просьбы.

Ранее судья Таня Чаткан отмечала, что получила множество заявлений от студентов университета с просьбой отменить запрос адвокатов, так как он нарушает их право на неприкосновенность частной жизни.