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12:00, 06 октября 2018

В Белгороде возбудили уголовное дело о халатности врачей родильного дома, где с начала года умерли 22 младенца

В Белгороде возбудили уголовное дело о халатности врачей родильного дома, где с начала года умерли 22 младенца. В СК намерены выяснить, что привело к гибели детей в недавно построенном перинатальном центре.

Расследование началось после обращения одного из родителей. В социальных сетях ранее появилось заявление жителя Белгорода, в котором он говорил, что в перинатальном центре городской больницы №2 от сепсиса скончался его новорожденный ребенок. По его словам «с аналогичным диагнозом сепсис в тот же день умерли еще двое детей». Выяснилось, что число таких случаев с  начала года превысило два десятка. На данный момент в деле ни обвиняемых, ни подозреваемых. Следователям ищут признаки халатности при организации работы и устанавливают — действительно ли именно нарушения привели к гибели детей.

Главный врач горбольницы №2 Антон Бондарев сообщил изданию «Коммерсантъ», что «не слышал о расследовании», не смог подтвердить число погибших детей и связывает все с шумихой в неких телеграм-каналах. В курирующем больницу и перинатальный центр департаменте здравоохранения Белгородской области от комментариев и вовсе отказались. Хотя уже в июне в департаменте подтверждали гибель семи младенцев. При этом в цифрах показатель младенческой смертности в области ниже среднего по России.

Перинатальный центр белгородской городской больницы был открыт всего два года назад. Стоимость центра превысила 1 миллиард рублей.

Комментарии

8

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alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 12:07

Передовая путинская медицина. Везде у Путина развал.

mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 12:13


Видимо, врачи-убийцы орудовали, руководствуясь жюковским лозунгом "бабы ещё нарожают"?

timwlad91 06 октября 2018 | 12:42

mikhail_spb_: Видимо, врачи-убийцы орудовали, руководствуясь жюковским лозунгом "бабы ещё нарожают"?
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А ты чё думал,зря что ли при сталинизме дело врачей открывали?! Евреи протестантские секты которые проиграли Россию как колонию мстят и вредят не ограничивая себя в средствах и везде где могут не брезгуя ни чем.
Так что только револьвер уравнивает всех в правах.
Властям об этом уже в открытую говорят,или власти усмирят еврейский беспредел в борьбе за бюджет,или народ власть усмирять начнёт вместе с евреями как это и было всегда.
Или экономическая революция или политическая революция.
Третьего не дано.

alexisgross_082018 06 октября 2018 | 13:01

timwlad91: Однако все в рамках диагноза - октябрь ;)) Ты принимай галоперидол вместе с пургеном и лазиксом, можно еще добавить мышечный релаксатор. Вонять меньше не станешь - но на пару недель дело на досуге появится. И что бы ns сучонок знал - на всякий револьвер всегда найдется Tavor 2 $))

evgeny_biolog 06 октября 2018 | 12:14

"с начала года умерли 22 младенца"

Может, слабенькие были?

timber_head 06 октября 2018 | 12:14

Умерло 22 младенца... Охренеть...Деградация во всем.

kryimzdick 06 октября 2018 | 12:25

нормальные россиянки рожают в Америке, чтобы гражданство было заранее, специальные туры есть для рожениц

don_ballon 06 октября 2018 | 12:38

На моей малой родине в 1975 году была эпидемия стафиллокока в роддоме, его даже закрывали, направляя рожениц в соседние города. Были и смертельные исходы. Панацеей-антистафиллококовый гаммаглобулин, купить который в те благословенные времена было невозможно. Доставали у спекулянтов. Курс инъекций стоил 50-70 рублей, серьёзные деньги в 1975 году. Сейчас-то дефицита гаммаглобулина точно нет. Отчего же дети умирали?

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