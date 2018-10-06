В Белгороде возбудили уголовное дело о халатности врачей родильного дома, где с начала года умерли 22 младенца. В СК намерены выяснить, что привело к гибели детей в недавно построенном перинатальном центре.

Расследование началось после обращения одного из родителей. В социальных сетях ранее появилось заявление жителя Белгорода, в котором он говорил, что в перинатальном центре городской больницы №2 от сепсиса скончался его новорожденный ребенок. По его словам «с аналогичным диагнозом сепсис в тот же день умерли еще двое детей». Выяснилось, что число таких случаев с начала года превысило два десятка. На данный момент в деле ни обвиняемых, ни подозреваемых. Следователям ищут признаки халатности при организации работы и устанавливают — действительно ли именно нарушения привели к гибели детей.

Главный врач горбольницы №2 Антон Бондарев сообщил изданию «Коммерсантъ», что «не слышал о расследовании», не смог подтвердить число погибших детей и связывает все с шумихой в неких телеграм-каналах. В курирующем больницу и перинатальный центр департаменте здравоохранения Белгородской области от комментариев и вовсе отказались. Хотя уже в июне в департаменте подтверждали гибель семи младенцев. При этом в цифрах показатель младенческой смертности в области ниже среднего по России.

Перинатальный центр белгородской городской больницы был открыт всего два года назад. Стоимость центра превысила 1 миллиард рублей.