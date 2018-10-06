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11:30, 06 октября 2018

Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис

Об этом пишет газета Файнэншл таймс. После того, как за картину девочка с шаром было предложено более миллиона долларов, она начала самоуничтожаться: в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.

Представители аукциона никогда не сталкивались с подобным, и сейчас решают, как реагировать. Нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Будет ли теперь покупатель платить за этот лот, пока неизвестно.

Комментарии

12

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yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 11:40

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ffonarshik 06 октября 2018 | 12:03

Вот это я понимаю,вот это креатифф.Павленский от зависти начнет самоуничтожаться прямо в парижском дурдоме.

novirusic 06 октября 2018 | 12:17

ffonarshik: Малыши, вы хаете вашего дружка.
Это левачок, противник США и друг кремлинов.

Ну да, он с большой придурью.
Но левачков-антикапиталистов без придури не бывает.

Так что не ругайте его, а хвалите за борьбу с капитализмом, на которой он зарабатывает хорошие деньги и стал мультимиллионером.

olenenok_zed 06 октября 2018 | 12:03

Где то пишут. что покупатель фактически уже купил картину.
Не знаю. тонкостей аукционов.
Но было бы прикольно, если бы картина Де Юре уже была продана. и новый покупатель подал бы Иск в Суд из за порчи своего имущества :)
и картина (которая станет дороже) и еще те же 1.4 ляма :)

grigol331 06 октября 2018 | 12:34

olenenok_zed:
Думаю, Бэнкси знал, что делал.

chubazzl 06 октября 2018 | 12:06

Настоящий художник.

emoss 06 октября 2018 | 12:25

Фантастика....
А в России разрешили бесплатно собирать валежник......

grigol331 06 октября 2018 | 12:42

emoss: А в России разрешили бесплатно собирать валежник...

в неограниченных количествах и приобщать его к частной собственности собирателя (не путать с #СОБИРАТЕЛЬЗЕМЕЛЬРУССКИХ).

grigorcar 06 октября 2018 | 12:32

зачем было так усложнять?
че было не порезать холст сразу, до масла? не доводя девочку до аукциона?

grigol331 06 октября 2018 | 12:48

grigorcar:
Там БАМАГА и ГУАШЬ, ИМХО.

venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 12:34

Под псевдонимом Бэнкси (Banksy). скрывается британский музыкант Роберт Дель Ная, лидер группы "Massive Attack". Я полностью поддерживаю акцию Роберта: - зачем плодить искусственную спекуляцию, через 10 лет картина будет стоить в 5-10 дороже.

grigol331 06 октября 2018 | 12:53

venedikt_pidarass: зачем плодить искусственную спекуляцию, через 10 лет картина будет стоить в 5-10 дороже
____
1. И кому от этого станет хуже?
2. Чем искусственная спекуляция отличается от естественной?

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