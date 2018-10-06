Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис

Об этом пишет газета Файнэншл таймс. После того, как за картину девочка с шаром было предложено более миллиона долларов, она начала самоуничтожаться: в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.

Представители аукциона никогда не сталкивались с подобным, и сейчас решают, как реагировать. Нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Будет ли теперь покупатель платить за этот лот, пока неизвестно.