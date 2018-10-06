Британский художник Бэнкси уничтожил свою картину прямо на аукционе Сотбис
Об этом пишет газета Файнэншл таймс. После того, как за картину девочка с шаром было предложено более миллиона долларов, она начала самоуничтожаться: в нижней части рамы художник спрятал механизм для измельчения бумаги.
Представители аукциона никогда не сталкивались с подобным, и сейчас решают, как реагировать. Нижняя часть картины изрезана на мелкие полоски. Будет ли теперь покупатель платить за этот лот, пока неизвестно.
Комментарии12
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yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 11:40
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ffonarshik 06 октября 2018 | 12:03
Вот это я понимаю,вот это креатифф.Павленский от зависти начнет самоуничтожаться прямо в парижском дурдоме.
novirusic 06 октября 2018 | 12:17
ffonarshik: Малыши, вы хаете вашего дружка.
Это левачок, противник США и друг кремлинов.
Ну да, он с большой придурью.
Но левачков-антикапиталистов без придури не бывает.
Так что не ругайте его, а хвалите за борьбу с капитализмом, на которой он зарабатывает хорошие деньги и стал мультимиллионером.
olenenok_zed 06 октября 2018 | 12:03
Где то пишут. что покупатель фактически уже купил картину.
Не знаю. тонкостей аукционов.
Но было бы прикольно, если бы картина Де Юре уже была продана. и новый покупатель подал бы Иск в Суд из за порчи своего имущества :)
и картина (которая станет дороже) и еще те же 1.4 ляма :)
grigol331 06 октября 2018 | 12:34
olenenok_zed:
Думаю, Бэнкси знал, что делал.
chubazzl 06 октября 2018 | 12:06
Настоящий художник.
emoss 06 октября 2018 | 12:25
Фантастика....
А в России разрешили бесплатно собирать валежник......
grigol331 06 октября 2018 | 12:42
emoss: А в России разрешили бесплатно собирать валежник...
в неограниченных количествах и приобщать его к частной собственности собирателя (не путать с #СОБИРАТЕЛЬЗЕМЕЛЬРУССКИХ).
grigorcar 06 октября 2018 | 12:32
зачем было так усложнять?
че было не порезать холст сразу, до масла? не доводя девочку до аукциона?
grigol331 06 октября 2018 | 12:48
grigorcar:
Там БАМАГА и ГУАШЬ, ИМХО.
venedikt_pidarass 06 октября 2018 | 12:34
Под псевдонимом Бэнкси (Banksy). скрывается британский музыкант Роберт Дель Ная, лидер группы "Massive Attack". Я полностью поддерживаю акцию Роберта: - зачем плодить искусственную спекуляцию, через 10 лет картина будет стоить в 5-10 дороже.
grigol331 06 октября 2018 | 12:53
venedikt_pidarass: зачем плодить искусственную спекуляцию, через 10 лет картина будет стоить в 5-10 дороже
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1. И кому от этого станет хуже?
2. Чем искусственная спекуляция отличается от естественной?