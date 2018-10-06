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11:30, 06 октября 2018

Украина намерена закрыть часть Азовского моря во время учений украинской армии

Об этом сообщает РИА. Участок моря в районе города Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области будет закрыть с 9 по 12 ноября. Украинская сторона планирует провести там артиллерийские стрельбы. Ранее о широкомасштабных учениях в Азовском море заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он сказал, что маневры будут ответом на агрессию со стороны России.

Комментарии

27

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gvs 06 октября 2018 | 11:36

Правильно! Море надо сначала закрыть, а потом - высечь! ))))

yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 11:40

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piston33355 06 октября 2018 | 11:44

Один бы ядерный удар по бандеровцами и неофашистам раз и навсегда решил бы все проблемы между Великой Россией и бандеростаном.

arye_11 06 октября 2018 | 11:57

piston33355:
Одноразовый.
А не слишком ли рьяно ты посылаешь ядерные ракеты на "бандеровцев и неофашистов".
Ракеты имеют свойство летать по обеим направлениям одного и того же маршрута.
Вдарят по вам, и сгорит твое Ольгино. кушать тогда чего будешь? Ах, да, пардон, кушать тебе нечем будет, зубы выпадут вместе с челюстью.
З.Ы.
Скажи, милок.
А твои наставники не пеняют тебе за откровенно фашистские взгляды?

timwlad91 06 октября 2018 | 12:25

arye_11: Одноразовый.
А не слишком ли рьяно ты посылаешь ядерные ракеты на "бандеровцев и неофашистов".
Ракеты имеют свойство летать по обеим направлениям одного и того же маршрута.
Вдарят по вам, и сгорит твое Ольгино. кушать тогда чего будешь? Ах, да, пардон, кушать тебе нечем будет, зубы выпадут вместе с челюстью.
З.Ы.
Скажи, милок.
А твои наставники не пеняют тебе за откровенно фашистские взгляды?
------------
Слыш еврейский шизофреник arye_11,ты же лаешь на власть и на прочих и в фашисты себя при этом не записываешь.
Но на других этот ярлык навешиваешь.
Ну так типичная борьбы междуКаином и Авелем.
Так что горе проигравшему.
Бандеровцам один хрен как и всем евреям и прочему большевистскому протестантскому нацистскому быдлу так как это истинные религиозные алчные ублюдки только воровать могут.
Так что и без ракет тама на Украине друг другу глотки перережут еврейское большевистское и еврейское бандеровское алчное стадо бешеных собак.
Так что тут фашизм против фашизма и горе проигравшему.
Как всегда.
Еврейское бешеное алчное стадо будет истреблено обязательно.Это неизбежность.

arye_11 06 октября 2018 | 12:55

timwlad91:
Вовка.
Обычная к тебе просьба.
Когда ты пишешь мне, обязательно попроси кого-нибудь из рядом стоящих, чтобы перевели с щизофренического на человеческий.
Не одни же только сумасшедшие тебя окружают. Должен быть кто-то и нормальный, типа, там, санитар, медсестра, дежурный по коридору...

zmeelov_1 06 октября 2018 | 11:59

piston33355: Зачем отравлять наши земли. ДНР и ЛНР без ЯО могут зачистить от падали бандеровской всю территорию до европы.

polikarpich 06 октября 2018 | 12:11

zmeelov_1:
А что такое ДНР и ЛНР? Что за чудь чудная?
Красиво тебя на аватарке за шейку давят! Ты шипишь, ядом плюёшься, а тебе - "Молчать, гадёныш!!!"

zmeelov_1 06 октября 2018 | 12:22

polikarpich: Улыбнуло.. не знал, что змеи сэлфи делают, как их давят.. Дебилкопич, не шипи. Твой яд бессилен для русских..
А про ДНР и ЛНР ты своих бздунов спроси, у тех кто в ямки Дебальцево-иловайские не попал.

kryimzdick 06 октября 2018 | 12:27

русские это терпилы под ротенбергами и вексельбергами?

zztop1960 06 октября 2018 | 12:19

zmeelov_1: до европы. ???? Это от Урала до Гибралтара ?

raffal 06 октября 2018 | 12:31

zmeelov_1: ДНР и ЛНР...
_______________________
Так называемые "днр-лнр" это, со всякими "моторолами", "гиви" и прочими паханами, как уже "замроченные" своими подельниками, так и ожидающие свой участи, уголовные анклавы, спонсируемые Российской Федерацией, что привело Россию к отчуждению от всего славянского мира.
И пара слов о полумифическом, вытащенном из нафталина московской пропагандой Бандере. Никакой Бандера не причинил России столько горя, сколько коммуно-фашистская мерзость Сталин со своей бандой.
А вляпавшись в войну с Украиной, Россия потеряла намного больше, чем приобрела. Потеряла Украину на многие поколения и потеряла честь.
Ну, а Вы продолжайте ругаться. Это единственное, что у Вас получается складно.

polikarpich 06 октября 2018 | 12:53

raffal: Можно представить себе, сколько всякой отморози скопилось в этих криминальных заповедниках "днр-лнр"!

ura_123 06 октября 2018 | 12:39

zmeelov_1: И чё их сдерживает,отсутствие личного состава или оскудевшие поставки с военторга?
Кстати це хлопчик,отчего не вертают в зад Славянск с распятыми младенцами да Краматорск откуда ваших погнали пинками под зад?

polikarpich 06 октября 2018 | 12:06

piston33355: А один хороший удар тебе в голову навсегда бы отучил тебя языком, как помелом мести, "великий россиянин, мля".
Но это ИМХО, на твой случай и в законах статейки найдутся.

zztop1960 06 октября 2018 | 12:16

piston33355: Один бы ядерный удар по бандеровцами ????? Ну так нанеси ядерный удар , ядер наверное много в заднице

raffal 06 октября 2018 | 12:24

piston33355:
Ну, то что Россия великая Вы явно погорячились. Разве что по месту постоянного члена Совбеза ООН, унаследованного от испустившего дух от гнилости, покойного "ссср". Ни единого признака величия XXI века у России нет. А вот фашиста увидите в зеркало. Если хорошо приглядитесь. Это Россия стремительно фашизуется, став изгоем в компании мировой шпаны.
Но отрадно, что чушь о "ядерном ударе" пишет тролль, что замечательно дискредитирует шоблу виртуальной шпаны; )

ura_123 06 октября 2018 | 12:34

piston33355: Ядерный удар??? Это ты к тому что и в ”великой и прекрасной Рассеи” требуется чистка по берегам Азовского моря?

eniro 06 октября 2018 | 12:37

piston33355: "Да ты, мальчишка, видно глуп и не видал" АЭС под Москвой?

region62 06 октября 2018 | 11:45

Забросил старик в третий раз невод.....и вытащил на берег весь украинский флот.

eniro 06 октября 2018 | 12:50

region62: Помню, помню..."Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто..."




raffal 06 октября 2018 | 12:59

region62:
И что любопытно, что практически весь надводный флот российских ВМФ построен на украинских верфях.

ykpodupa 06 октября 2018 | 11:45

А вот и план этих учений :

А лисички взяли спички,
К морю синему пошли -
Море синее зажгли!

Море пламенем горит!
Выбежал из моря кит:
"Эй, пожарные, бегите,
Помогите, помогите!"

Прибегали два курчонка –
Поливали из бочонка,
Приплывали два ерша –
Поливали из ковша,
Прибегали лягушата –
Поливали из ушата.
Тушат-тушат - не потушат,
Заливают - не зальют...

Тут бабочка прилетала,
Крылышками помахала,
Стало море потухать –
И потухло.

timwlad92 06 октября 2018 | 11:49

Ну так район учений закроют,однако украинцы до того тупые ну прям как евреи,говорят что закрывают один район,а бомбить и стрелять начинают по другому району.
А потом после того как люди погибнут от действий украинских и еврейских дураков ,,евреи и украинские дураки дебилы бегут к покровителям в сша ,чтобы покровители их защитили и отмазали от наказания.
Так что господа в россии и на донбассе,будьте готовы что обстрел и бомбежки будут по всей аватории азовского и черного моря и по всему донбассу.
Киев готовится к штурму донбаса и хочет посмотреть реакцию из москвы и донбасск.
В москве интелегенция уже готовы всех опять продать и предать с потрохами свою страну ради лишнего кило хамона из испании или италии.

mikluho_m 06 октября 2018 | 12:10

Участок моря аж 5км протяжённостью!
вот это смело! Вот это сильно! Нате москали, жрите!
А ещё мы проведём учения в бесплатном туалете рядом с вашим посольством в Киеве!
Слава Украине!
)))))))

raffal 06 октября 2018 | 12:44

mikluho_m:
Обилие смешливых смайликов говорит, что реальной ситуации, глубины падения России, всего, что случилось, Вы так и не понимаете. А ведь всё, что случилось, это настоящая трагедия. Прежде всего, для России.
Ну, ладно, продолжайте хихикать и ругаться. Кайф от "патриотической" наркоты - сильное зелье. Только ломка страшной будет.

dmast79 06 октября 2018 | 12:55

raffal: А что же случилось? Ничего пока не случилось, к сожалению.
Путин пока медлит и тянет с решением основных вопросов - нейтрализации либеральной пятой колонны (это главный вопрос), ну и с украиной тоже надо решать. Будет Путин и дальше тянуть - Народ (коммунисты и здоровые националисты, плюс ЛДПР) придут к власти и решат его так, как и надобно.

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