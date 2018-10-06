Вице-спикер рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко, которые находятся в российских колониях. «Одно письмо написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы. Это очень важные и дорогие мне письма», — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке. Подробности она не сообщила, так как письма личные. «Я не знаю, что мы еще должны сделать, но должны приложить усилия давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганская тоже», — пишет Геращенко.
Олег Сенцов собирается сегодня прекратить голодовку, которая длилась почти пять месяцев. Он принял такое решение под угрозой принудительного кормления.
Комментарии7
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cromwel 06 октября 2018 | 11:42
Геращенко пусть подождет. Сенцов в догонку к маляве пришлет посылку с недоеденным втихаря салом.
region62 06 октября 2018 | 11:43
Два куска туалетной бумаги.
jblack2 06 октября 2018 | 11:53
Нынешняя постмайданная власть на Украине (исполнительная и законодательная) доказала свою полную недоговороспособность.
Страной рулит нацистский сброд.
А те, у кого есть другое мнение, просто не слышны или запуганы...
timwlad91 06 октября 2018 | 12:01
Вице-спикер рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко получила два письма от украинских политзаключенных Олега Сенцова и Романа Сущенко, которые находятся в российских колониях. «Одно письмо написано такой слабой рукой, что надо разбирать слова и буквы. Это очень важные и дорогие мне письма», — написала Геращенко на своей странице в Фейсбуке. Подробности она не сообщила, так как письма личные. «Я не знаю, что мы еще должны сделать, но должны приложить усилия давить на весь мир, чтобы их вытащить. И ребят из Донецка и Луганская тоже», — пишет Геращенко.
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На Украине уже голодомор по причине преступной деятельности Верховной Рады и правительства Украины которые приняли религию Иудеев убивать всех ближних чтобы выживать самому.
Этих двух убийц поймали и посадили и они не смогли не хватило веры даже сдохнуть за то к чему они сами призывают.Кишка тонка оказалась.НЕ СМОГЛИ СДОХНУТЬ ЗА ЗА СВОЮ ИДЕЮ УБИВАТЬ ДРУГИХ ЧТОБЫ САМИМ НАЖИТЬСЯ.Других то легче к этому призывать чтобы еврейских алчных скотов разворовывающие всё содержать в верховной раде,правительстве и и всё еврейское чиновничьё бюджетное стадо.
Так что развития по югославскому сценарию Украине не избежать.
Содержать украинское еврейское алчное быдло никто содержать не будет.
Тоже самое будет и с Россией где евреи тоже только всё прожирают и требуют ищё больше жратвы и всё на халяву.
Вот интересно,почему журналисты канала Россия 1 проверяет нарушения парковок,но не полиция которая заплату с этих штрафов получает.
Мдааа,евреи по всюду,ни работы,ни службы,только разворовывание и полный беспредел бандитизму ради наживы.
dubitabam 06 октября 2018 | 12:06
"Он принял такое решение под угрозой принудительного кормления." -
Из этого следует, что Сенцов не испугался возможной смерти от голодовки, но испугался некомфортного кормления, которое помешает ему отдать концы? Мда, очевидная тяга не к смерти, но к жизни. Вот и предлог нашелся))
rus095 06 октября 2018 | 13:01
фото в студию,как выглядит Сенцов после 150 дней голода. Для сравнения можно выложить фото жителей блокадного Лениграда, которые получали по 250 грамм хлеба. И могу поспорить, Сенцов "чудом" поправившийся на 4 кг за свою голодовку будет намного толще чем блокадники получавшие по 250 грамм хлеба. Так что эта голодовка- фейк и обман, а когнда все уже начали откровенно смеяться над 150 дневной голодовкой он решил ее прекратить. Ничтожество которое клялось дойти до самого конца ради Украины, голодать до смерти или свободы. Тьфу, мерзость как и украинская власть.