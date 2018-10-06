Conflict Intelligence Team опубликовала предполагаемую фотографию водительских прав Анатолия Чепиги
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала предполагаемую фотографию водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника. Права были выданы в Хабаровске в 2009 году.
Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер заявили, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого вместе с Александром Петровым британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери. Настоящее имя Петрова расследователи обещают назвать во вторник, 9 октября.
Комментарии24
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tvitov66 06 октября 2018 | 11:37
не удивлюсь что скоро на аукционе увидим свадебные трусы Анатолия Чепиги
zztop1960 06 октября 2018 | 12:08
tvitov66: Бесславный конец у Чепиги- Босарова , из Героя России , награждённого 20 наградами в гомосексуалиста - отравителя , тупого лоха
gluhoy2250 06 октября 2018 | 12:20
zztop1960: тупого лоха
Тупые лохи, это демшиза, которая верит в эту чушь, и при этом возбуждается на каждый тупой вброс и изрыгает яд и желчь, которые капает с раздвоенного языка!
bbob 06 октября 2018 | 12:31
gluhoy2250: //верит в эту чушь//
Не-не-не, мы в это не верим, мы верим в то, точнее даже, знаем, что не сегодня-завтра нам предъявят реального Чепигу и посадят перед журналистами вместе с Бошировым. Тогда весь гнилой Запад убедится, что это два разных человека.
gluhoy2250 06 октября 2018 | 12:43
bbob: Не-не-не, мы в это не верим,
Бобик, ну какже так демшиза и не верит честнейшим западным провокаторам? Бобик, ты, что.....
kvam 06 октября 2018 | 12:26
zztop1960: 20-ть? И ты молчал? Похоже, что это ты являешься поставщиком сенсационных открытий и о ГРУ, и о Новичке, и о ликвидаторах.
Впрочем, по тупости этих сенсаций, можно быьо уже догадаться, что сочиняет их недалекий бандеровец.)))
orein51 06 октября 2018 | 12:25
tvitov66: они же гол-ые...такие свадьбы запрещены... БА! они же часто за границей!
mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 11:38
Видимо, скоро опубликуют и его свидетельство о смерти?
tvitov66 06 октября 2018 | 11:42
mikhail_spb_: настоящие герои не умирают! Ибо в Турции Боширова-Чепигу назвали исполнителем убийства чеченского боевика ... "они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет"(с)
midnightblues 06 октября 2018 | 11:48
mikhail_spb_: Во всяком случае я недавно беседовал с руководством гру по ватсапу
Они жутко недовольны
Особенно их выбесило,что чапыжка употреблял какие-то дикие сельские словечки в интервью
Считают-что специально это быдло вытащили
Убирать не хотят тк все будут считать-то это фсб ники их мочат
как пять лет назад
zolingen 06 октября 2018 | 12:07
mikhail_spb_: и это будет единственный подлинный документ.
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alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 11:43
Опять спалились.
Путинский развал во всем.
tvitov66 06 октября 2018 | 11:46
alex_melnikov: это не развал, а стабильность, причем во всем куда дотянулась рука путинизма
zmeelov_1 06 октября 2018 | 11:50
alex_melnikov: Мельников, развал только у тебя и всей вашей подпиндосной либерастни. А Россия стоит и ещё раз по сто столько же простоит. Клали мы с прибором на весь ваш геелюбный запад. Так и будете по чужбине мотаться, да клянчить себе на пропитание по забугорным посольствам.. Гнилые вы, Мельников. И суть ваша - гниль.
pravdatut 06 октября 2018 | 12:01
zmeelov_1: Да, Запад давно гниёт , а разваливается московская империя.
zztop1960 06 октября 2018 | 12:11
zmeelov_1: геелюбный запад. ???? Это вы про педиков Чепигу и Петрова ( ? ) , так это не Запад , это Восток , Азиопа
seryj_wolk 06 октября 2018 | 11:47
Что-то от Машки-какашки даже вялого отбрехивания не слышно. Героически молчит в тряпочку.
midnightblues 06 октября 2018 | 11:52
seryj_wolk: Она щас нюхает
Потом станцует
Если сил хватит
snikkersnepper 06 октября 2018 | 11:52
О, я-то думаю, чего Эхонько тормозит. Фотка уже 4 часа как вывешена. Опомнились, наконец. Щас зарядят.
Вопросов, что это за "анонимный источник" (интересно, не тот ли, что в случае интернет-юзера с ником ponimaem), откуда у него эта фотка, имеет ли она какое-либо отношение к реальности (там количество косяков зашкаливает), чья на ней фотография (кстати, опять не похожая на Боширова) и так далее, разумеется, не будет. Мельников уже гыгыгыкнул. Значит все правильно.
ПС. Теперь думаю права Валуева сфоткать. Что у меня дома лежат. Никакой оказии не намечается?
bbob 06 октября 2018 | 12:37
snikkersnepper: //кстати, опять не похожая на Боширова//
Конечно-конечно. Именно поэтому нам не показывают реального Чепигу рядом с геем-Бошировым.
kara 06 октября 2018 | 11:54
2009?
насколько я знаю военное училище как раз права и выдает.
да, а почему Хабаровск,если он уже был в Москве?
hz6691 06 октября 2018 | 12:31
Такое ощущение , что их сдает конкурирующая контора.
alexisgross_082018 06 октября 2018 | 12:46
Ну и какая мне от этого радость ? Жизнь у этого грушника удалась - героем стал, квартирку о 4-х комнатках в Московии поимел, прославился. Ну через пару годиков присвоят генерал-майора и выпихнут на не хилую пенсию. До кучи еще пристроят на теплое местечко. А то что пришлось пидором побыть - пустяки ;))