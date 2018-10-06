Z Архив новостей новости
5 24 6 6533
11:30, 06 октября 2018

Conflict Intelligence Team опубликовала предполагаемую фотографию водительских прав Анатолия Чепиги

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала предполагаемую фотографию водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника. Права были выданы в Хабаровске в 2009 году.

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер заявили, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого вместе с Александром Петровым британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери. Настоящее имя Петрова расследователи обещают назвать во вторник, 9 октября.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tvitov66 06 октября 2018 | 11:37

не удивлюсь что скоро на аукционе увидим свадебные трусы Анатолия Чепиги

zztop1960 06 октября 2018 | 12:08

tvitov66: Бесславный конец у Чепиги- Босарова , из Героя России , награждённого 20 наградами в гомосексуалиста - отравителя , тупого лоха

gluhoy2250 06 октября 2018 | 12:20

zztop1960: тупого лоха
Тупые лохи, это демшиза, которая верит в эту чушь, и при этом возбуждается на каждый тупой вброс и изрыгает яд и желчь, которые капает с раздвоенного языка!

bbob 06 октября 2018 | 12:31

gluhoy2250: //верит в эту чушь//
Не-не-не, мы в это не верим, мы верим в то, точнее даже, знаем, что не сегодня-завтра нам предъявят реального Чепигу и посадят перед журналистами вместе с Бошировым. Тогда весь гнилой Запад убедится, что это два разных человека.

gluhoy2250 06 октября 2018 | 12:43

bbob: Не-не-не, мы в это не верим,
Бобик, ну какже так демшиза и не верит честнейшим западным провокаторам? Бобик, ты, что.....

kvam 06 октября 2018 | 12:26

zztop1960: 20-ть? И ты молчал? Похоже, что это ты являешься поставщиком сенсационных открытий и о ГРУ, и о Новичке, и о ликвидаторах.
Впрочем, по тупости этих сенсаций, можно быьо уже догадаться, что сочиняет их недалекий бандеровец.)))

orein51 06 октября 2018 | 12:25

tvitov66: они же гол-ые...такие свадьбы запрещены... БА! они же часто за границей!

mikhail_spb_ 06 октября 2018 | 11:38


Видимо, скоро опубликуют и его свидетельство о смерти?

tvitov66 06 октября 2018 | 11:42

mikhail_spb_: настоящие герои не умирают! Ибо в Турции Боширова-Чепигу назвали исполнителем убийства чеченского боевика ... "они гражданские лица, ничего особенного или криминального там нет"(с)

midnightblues 06 октября 2018 | 11:48

mikhail_spb_: Во всяком случае я недавно беседовал с руководством гру по ватсапу
Они жутко недовольны
Особенно их выбесило,что чапыжка употреблял какие-то дикие сельские словечки в интервью
Считают-что специально это быдло вытащили
Убирать не хотят тк все будут считать-то это фсб ники их мочат
как пять лет назад

zolingen 06 октября 2018 | 12:07

mikhail_spb_: и это будет единственный подлинный документ.

yulya_cikina_22 06 октября 2018 | 11:41

❤️❤️❤️
Реальные знакомства для реального секса! Анкеты настоящих девушек. Выбери себе женщину из твоего города на сайте: ++ http://yulydate.ga ++ (скопируй ссылку и вставь в адресную строку браузера). Сайт актуален для всех стран и городов). Бесплатная регистрация, которая займёт не более минуты. Все анкеты девушек реальные!!! Сайт не имеет ничего общего с проституцией. Это обычный ресурс для секс-знакомств. http://yulydate.ga

alex_melnikov Алексей Мельников 06 октября 2018 | 11:43

Опять спалились.

Путинский развал во всем.

tvitov66 06 октября 2018 | 11:46

alex_melnikov: это не развал, а стабильность, причем во всем куда дотянулась рука путинизма

zmeelov_1 06 октября 2018 | 11:50

alex_melnikov: Мельников, развал только у тебя и всей вашей подпиндосной либерастни. А Россия стоит и ещё раз по сто столько же простоит. Клали мы с прибором на весь ваш геелюбный запад. Так и будете по чужбине мотаться, да клянчить себе на пропитание по забугорным посольствам.. Гнилые вы, Мельников. И суть ваша - гниль.

pravdatut 06 октября 2018 | 12:01

zmeelov_1: Да, Запад давно гниёт , а разваливается московская империя.

zztop1960 06 октября 2018 | 12:11

zmeelov_1: геелюбный запад. ???? Это вы про педиков Чепигу и Петрова ( ? ) , так это не Запад , это Восток , Азиопа

seryj_wolk 06 октября 2018 | 11:47

Что-то от Машки-какашки даже вялого отбрехивания не слышно. Героически молчит в тряпочку.

midnightblues 06 октября 2018 | 11:52

seryj_wolk: Она щас нюхает
Потом станцует
Если сил хватит

snikkersnepper 06 октября 2018 | 11:52

О, я-то думаю, чего Эхонько тормозит. Фотка уже 4 часа как вывешена. Опомнились, наконец. Щас зарядят.

Вопросов, что это за "анонимный источник" (интересно, не тот ли, что в случае интернет-юзера с ником ponimaem), откуда у него эта фотка, имеет ли она какое-либо отношение к реальности (там количество косяков зашкаливает), чья на ней фотография (кстати, опять не похожая на Боширова) и так далее, разумеется, не будет. Мельников уже гыгыгыкнул. Значит все правильно.

ПС. Теперь думаю права Валуева сфоткать. Что у меня дома лежат. Никакой оказии не намечается?

bbob 06 октября 2018 | 12:37

snikkersnepper: //кстати, опять не похожая на Боширова//
Конечно-конечно. Именно поэтому нам не показывают реального Чепигу рядом с геем-Бошировым.

kara 06 октября 2018 | 11:54

2009?
насколько я знаю военное училище как раз права и выдает.
да, а почему Хабаровск,если он уже был в Москве?

hz6691 06 октября 2018 | 12:31

Такое ощущение , что их сдает конкурирующая контора.

(комментарий скрыт)

alexisgross_082018 06 октября 2018 | 12:46

Ну и какая мне от этого радость ? Жизнь у этого грушника удалась - героем стал, квартирку о 4-х комнатках в Московии поимел, прославился. Ну через пару годиков присвоят генерал-майора и выпихнут на не хилую пенсию. До кучи еще пристроят на теплое местечко. А то что пришлось пидором побыть - пустяки ;))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 465 6 6981 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 275 6 6866 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Новости

Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35 Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…

5 83 6 39759
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 465 6 46076 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 149 6 15571 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Сперва подумали — герой, потом решили, что предатель …» Что здесь, в нашей стране, в России, делают на  государственной службе перебежчики — клятвопреступник адмирал Березовский, клятвопреступница прокурор Поклонская? Другие? Они давали клятву на верность Украине…

5 65 6 6933 04.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Русские евреи в революции и гражданской войне. Часть 1 Поговорим о русских евреях в революции и гражданской войне…

5 88 6 9699 05.10
8читать ;смотреть
Kистория, революции, войны, общество, видео, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 77 6 8599 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 93 6 12063 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 167 6 38634 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Наталья Гулевская политик, правозащитник

Секта Навального. Кремль и Лубянка так и не смогли самостоятельно найти способ в рыночной экономике, чтобы взять под контроль личные средства граждан и перекрыть финансирование оппозиционной общественной и политической деятельности…

5 112 6 14694 04.10
Kнавальный, оппозиция, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 49 6 6465 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 195 6 26117 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Голосование
Отпустят ли Олега Сенцова после прекращения голодовки?
5 42 6 5696 05.10
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 87 6 11772 04.10
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Журналист Сергей Канев не зря опасается за свою жизнь Мы не в состоянии его защитить, ибо здесь нет уже ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле…

5 201 6 88215 29.09
Kвласть, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Комплексы С-300, поставленные Сирии, не способны справиться с новейшим истребителем F-35 Об этом заявил министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби…

5 83 6 39759
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Понятно, что человек, которого Путин официально называл подонком, в принципе, жить не должен. И теперь ни малейших сомнений в том, что произошло в Солсбери, уже нет…

5 81 6 132112 03.10
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Голосование
Кого бы вы предпочли в качестве руководителя страны?
5 87 6 11772 04.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 422 6 259813 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Голикова повышает рождаемость. И сколько стоит крымнаш? Кремль думает, что он сильный…

5 150 6 97893 30.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7314205
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3688263

Сегодня в эфире