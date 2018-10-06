Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала предполагаемую фотографию водительских прав Анатолия Чепиги, полученную от анонимного источника. Права были выданы в Хабаровске в 2009 году.

Ранее исследовательская группа Bellingcat и издание Инсайдер заявили, что Анатолий Чепига – это настоящее имя Руслана Боширова, которого вместе с Александром Петровым британские власти обвиняют в отравлении Скрипалей в Солсбери. Настоящее имя Петрова расследователи обещают назвать во вторник, 9 октября.