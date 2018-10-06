Скончалась всемирно известная оперная певица Монтсеррат Кабалье

Она умерла в Барселоне в возрасте 85-ти лет. В сентябре испанская пресса писала, что Кабалье проходит лечение в одной из клиник Барселоны. По данным газеты Паис, похороны певицы пройдут в понедельник.

Международная известность пришла к Монтсеррат Кабалье в 1965 году, когда она заменила заболевшую американскую оперную звезду Мерилин Хорн и исполнила партию Лукреции Борджия в опере Доницетти.