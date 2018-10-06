В Москве потеплеет до 20 градусов в середине следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Там отметили, что в начале недели ожидается небольшое похолодание, однако к среде воздух прогреется до 18-20 градусов, будет сухая, солнечная погода.