В Москве потеплеет до 20 градусов в середине следующей недели
В Москве потеплеет до 20 градусов в середине следующей недели. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.
Там отметили, что в начале недели ожидается небольшое похолодание, однако к среде воздух прогреется до 18-20 градусов, будет сухая, солнечная погода.
Комментарии3
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kryimzdick 06 октября 2018 | 11:14
Брехня
gluhoy2250 06 октября 2018 | 11:25
kryimzdick: Это тебе тараканы в вышиванках сказали?
yulya_cikina23 06 октября 2018 | 11:26
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