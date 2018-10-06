Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре в Москве
Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре в Москве. Мероприятие под названием «За нашу и вашу свободу» начнется с кинопоказа, — рассказал «Эху» организатор Сергей Давидис.
Вечер начнется в 16 00.
Комментарии1
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yulya_cikina23 06 октября 2018 | 11:25
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