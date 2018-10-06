Благотворительный вечер в поддержку политзаключенных пройдет сегодня в Сахаровском центре в Москве. Мероприятие под названием «За нашу и вашу свободу» начнется с кинопоказа, — рассказал «Эху» организатор Сергей Давидис.

Вечер начнется в 16 00.