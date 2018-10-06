Следственный комитет завел дело против экс-главы фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ксении Соколовой. В ведомстве ее подозревают в злоупотреблении своими полномочиями.

Дело против Соколовой находится на особом контроле главы СК Александра Бастрыкина, сообщил президентский Совет по правам человека. В ответе ведомства, который получила организация, говорится, что преследование экс-главы фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» началось по жалобе бывшего члена правления Натальи Авиловой. Она подозревает Соколову в том, что ее действия могли привести к материальному ущербу для фонда. В начале августа Авилова рассказала «Дождю», что привлекла в «Справедливую помощь Доктора Лизы» около 20 млн от спонсоров, физических и юридических лиц. Она не уточнила при этом, в какой валюте. Позднее же, добавила Авилова, она как член правления фонда не получала отчетов о расходовании средств. Также она считает, что часть денег тратились на высокую арендную плату за офис и «сверхвысокие зарплаты». Тогда же источник агентства «Москва» сообщил о возбуждении уголовного дела, сказав, что фонду нанесли ущерб на сумму почти в 2 млн рублей. Однако официально в СК эту информацию не подтверждали.

Напомним, Соколова возглавляла фонд до июля этого года. Она заняла этот пост после смерти его основателя Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, погибшей в результате катастрофы самолета Ту-154 под Сочи в 2016 году.

Соколова считает, что дело против нее связано с личной неприязнью к ней со стороны генерала СК Игоря Комиссарова и действиями ее противников внутри фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».