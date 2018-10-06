В Барселоне в возрасте 85 лет умерла оперная прима Монтсеррат Кабалье. В начале осени стало известно о ее госпитализации в одну из клиник столицы Каталонии. Этим утром сердце обладательницы одного из красивейших сопрано мира остановилось.

Кабалье умерла в больнице Сан-Пау в Барселоне. Испанский премьер Педро Санчес выразил соболезнования в связи с кончиной дивы. Звездный путь Монтсеррат Кабалье начался еще в 1956, когда в базельской опере она получила партии Тоски, Аиды, Арабеллы и Саломеи. Международное признание пришло в 1965 году, она заменила американскую певицу Мэрилин Хорн в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги-холл. Ее выступление тогда стало сенсацией в мире оперы. Затем были Ковент-гарден, Ла Скала, главные площадки мира. В 88-м Кабалье выпустила вместе с Фредди Меркьюри 40-минутный альбом «Barcelona», заглавная песня с которого спустя несколько лет станет гимном столицы летних олимпийских игр. Ее исполнение партии «Casta diva» в опере Норма Беллини считается одним из эталонов. Монтсеррат неоднократно бывала в России. Этим летом – в последний раз. В апреле, уже будучи тяжело больной, она отправилась в свое мировое турне.

На родине Кабалье воспринимали по-разному, был судебный процесс из-за налогов, но еще в 1966 она стала Дамой ордена Изабеллы Католической, в 86-м Франция признала ее заслуги как Командора Ордена искусств и литературы, а в 1997 году президент России Борис Ельцин вручил Кабалье Орден Дружбы.

Как сообщает испанская газета El Pais, похороны певицы состоятся в понедельник.