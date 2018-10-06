Участок Филевской линии между станциями «Кунцевская» и «Киевская» закрыт в субботу и воскресенье

Это связано с капитальным ремонтом открытого участка линии. Станции «Студенческая», «Кутзовская», «Фили», «Багратионовская, Филевский парк и Пионерская закрыты для пассажиров. Станция Кунцевская работает только на Арбатско-Покровской линии.

В обычном режиме этот участок метро будет работать с понедельника.