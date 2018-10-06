Пропавший президент Интерпола Мэн Хунвэй был задержан китайскими властями и находится под следствием. Об этом сообщает пресса Гонконга. По ее данным, местные правоохранительные органы могли вызвать президента Интерпола на допрос сразу после его прилета в Китай 29 сентября. Где Мэн Хунвэй находится сейчас и какие были основания для допроса, не уточняется.

Пресса напоминает, что это уже не первый подобный случай, когда иностранных высокопоставленных официальных лиц задерживают в Китае. В большинстве случаев такому обращению подвергаются выходцы из КНР. В Интерполе накануне заявили, что дело Хунвэя касается властей Франции и Китая. Во французском МИДе сказали, что обеспокоены этой ситуацией, а также угрозами, которые получала жена высокопоставленного чиновника.