Пикет «За достойную медицину» пройдет сегодня возле здания Минздрава в Москве

Акцию организуют профсоюз «Действие», «Альянс врачей» и «Лига защиты врачей». Участники пикета намерены выступить против оптимизации, которая была вызвана президентскими майскими указами. Они заявляют о том, что медперсонал сокращают, уровень подготовки новых врачей падает.

Кроме того, в рамках пенсионной реформы медработникам было отказано в досрочном выходе на пенсию, несмотря на тяжелый труд врачей. Акция начнется в 16 часов.