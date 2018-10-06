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10:30, 06 октября 2018

Пикет «За достойную медицину» пройдет сегодня возле здания Минздрава в Москве

Акцию организуют профсоюз «Действие», «Альянс врачей» и «Лига защиты врачей». Участники пикета намерены выступить против оптимизации, которая была вызвана президентскими майскими указами. Они заявляют о том, что медперсонал сокращают, уровень подготовки новых врачей падает.

Кроме того, в рамках пенсионной реформы медработникам было отказано в досрочном выходе на пенсию, несмотря на тяжелый труд врачей. Акция начнется в 16 часов.

Комментарии

5

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timwlad92 06 октября 2018 | 10:49

Господа,это че эти господа типа yulya_cikina23: на эхо москвы рекламу порносайтам устраивают не смотря что возрастной ценз устанвлен для эхо москвы 12 плюс.
Мдааа,верно говорят ,что для евреев дураков законы не писаны.
Ну тогда хайль гитлер,чтобы евреевьподвергать дресировки для соблюдения десяти заповедей.

polsan 06 октября 2018 | 10:45

У многих пациентов этих "врачей", которые говорят о свой тяжелой доле, после стараний этих горе врачей, жизнь превращается в кошмар!

timwlad92 06 октября 2018 | 11:02

Ну вообще то бюджет москвы не резиновй что содержать десятки миллонов еврейских сект в театрах и во врачах выплачивая миллиарды долларов чтобы евреи уничтожали россиян и культуру страны навязываы идеологию проституток родства не помнящих.
Евреев 6адо истреблять 4ак собак бешеных как этг делает запад где этим истреблением евреев как собак бешеных занимаются регулярно и в том числе и в израиле,что бы не быть сожранными бешенными еврейскими алчными псами.
Так что господавопрос стоит уже кк и в 1917,или еравительство принимает меры против алчности взбесившихся евреев принуждая как при сталине работать куда пошлют и исполнять то что требуют,или евреи опять истребят российское государство своей алчностью.
Дошло блин,евреи типа которая российская интелегеция на ток шоу по центральным каналам снюхались с бандеровцами и уже навязывают на россиян содержания и украинского еврейского алчного тупого быдло.
Так что кто не истребляет евреев,будет уничтожен до основаря еврейской алчностью.
Это признают политики во всех странах,что библия права.Евреев если не подаются дресировкам соблюдать законьнадо истреблять.

alexisgross_082018 06 октября 2018 | 11:08

timwlad92: Старый пердун - ты уже накропал своих коментов лет так на 5, согласно УК Рф. Даже пятерик у параши и постоянный труд по ночам в роли скамеечки тебя не исправит Ибо как родился ты пидором сексотом. прожил всю жисть мудаком и стукаечем - могилка за погостом в помойке тебя горбыля нацика не исправит.

nationalhero 06 октября 2018 | 11:19

Это коммуняки

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