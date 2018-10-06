СКР проверит, как бывший глава главы Фонда «Справедливая помощь» распоряжалась средствами организации

Следственный комитет проверит, как бывший глава главы Фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова распоряжалась средствами этой благотворительной организации. Ранее было возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц о злоупотреблениях полномочиями в фонде. Об этом говорится в ответе СК на запрос Совета по правам человека при президенте. О возбуждении дела неофициально стало известно еще в августе. Тогда же появилась информация, что Ксения Соколова уехала из России.

Соколова говорила, что дело связано с личной неприязнью со стороны генерала СК Игоря Комиссарова и действиями ее противников внутри фонда.