СКР проверит, как бывший глава главы Фонда «Справедливая помощь» распоряжалась средствами организации
Следственный комитет проверит, как бывший глава главы Фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова распоряжалась средствами этой благотворительной организации. Ранее было возбуждено уголовное дело против неустановленных лиц о злоупотреблениях полномочиями в фонде. Об этом говорится в ответе СК на запрос Совета по правам человека при президенте. О возбуждении дела неофициально стало известно еще в августе. Тогда же появилась информация, что Ксения Соколова уехала из России.
Соколова говорила, что дело связано с личной неприязнью со стороны генерала СК Игоря Комиссарова и действиями ее противников внутри фонда.
Комментарии8
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parasuk_ 06 октября 2018 | 10:38
ксения соколова лживая и вороватая либирашка, типа нашего навального
garik57 06 октября 2018 | 11:00
parasuk_: А те, кто покупает 5-уровневые квартиры - честнейшие люди!
polsan 06 октября 2018 | 11:00
parasuk_: а троллям, хотя они страшно продажные и даже продадутся за 11-80 и мать родную за те же деньги продадут и украсть то нечего, ))
lager23 06 октября 2018 | 10:40
Воруют в госкорпорациях ( ВЭБ, ВТБ, Ростех), в Газпроме, но СК предпочитает проверять по всей строгости закона благотворительные фонды....
alexsokoll 06 октября 2018 | 11:00
lager23:
Ворует Соколова, а виноват Путин?
Может, по твоему, карманников не ловить тогда?
hz6691 06 октября 2018 | 11:11
alexsokoll: Наоборот, ворует гарант и ко, а виновата Соколова.
lager23 06 октября 2018 | 11:15
alexsokoll: не лукавь, кремлебот!
Глава «Роснефти» Игорь Сечин купил пятиэтажную квартиру в элитном районе Москвы за два миллиарда рублей...
Сечин тебе спасибо не скажет!
hz6691 06 октября 2018 | 11:05
Не было приобретено ни одной виолончели!